Ökumenischer Patriarch zu Reformationsjubiläum eingeladen/

EKD-Ratsvorsitzender und Auslandsbischöfin bei Bartholomaios I

(ots) - Bei einem Besuch in der Türkei hat der

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),

Heinrich Bedford-Strohm, den Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I

zur Feier des Reformationsjubiläums 2017 nach Deutschland eingeladen.

"Für uns ist es eine besondere Ehre, wenn das Oberhaupt der

Orthodoxen Kirche im Mai des 2017 nach Wittenberg und Tübingen

kommt", erklärte Bedford-Strohm im Ökumenischen Patriarchat in

Istanbul.



Im Gespräch mit dem Patriarchen dankten der Ratsvorsitzende und

die Auslands- und Ökumenebischöfin der EKD, Petra Bosse-Huber, für

den warmherzigen Empfang und würdigten die Verbindung zwischen

Spiritualität und ökologischem Engagement, die der Ökumenische

Patriarch in herausragender Weise verkörpere. Bedford-Strohm und

Bosse-Huber unterstrichen auch die ökumenische Bedeutung der

Entscheidungen der Panorthodoxen Synode, deren Abschluss der

Ratsvorsitzende im vergangenen Juni als Ehrengast besucht hatte. Für

die Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen zwischen evangelischen

und orthodoxen Christen gebe insbesondere der Konzils-Text zum

Verhältnis der Orthodoxie zu den übrigen christlichen Kirchen

wichtige Signale, erklärten beide.



Die EKD führt seit 1969 einen bilateralen theologischen Dialog mit

dem Ökumenischen Patriarchat. Die Einladung nach Wittenberg und

Tübingen erinnert an die ersten Kontakte zwischen den Kirchen der

Reformation und der Orthodoxen Kirche, die die Tübinger Theologen

Martin Crusius und Jakob Andreae im Jahr 1573 durch ihren

Briefwechsel mit dem Ökumenischen Patriarchen Jeremias II aufnahmen.



Hannover, 30. September 2016



Pressestelle der EKD



Carsten Splitt







Original-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland



Dies ist eine Pressemitteilung von

EKD Evangelische Kirche in Deutschland

Datum: 30.09.2016 - 13:32

Sprache: Deutsch

