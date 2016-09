ProSieben MAXX goes Basketball! Der Free-TV-Sender zeigt den EuroCup live ab 12. Oktober 2016

(ots) - Dribblings, Dunks und Dreier auf ProSieben

MAXX: Der Free-TV-Sender baut sein "ran"-Sportprogramm aus und zeigt

ab 12. Oktober 2016 immer mittwochs live in der Primetime den

Basketball EuroCup. Auf eine entsprechende Vereinbarung haben sich

7Sports, das Sportbusiness-Cluster der ProSiebenSat.1 Group, und

Sublizenzgeber Telekom Deutschland verständigt. Mit dabei sind die

deutschen Top-Vereine FC Bayern München, ALBA Berlin und ratiopharm

Ulm. Außerdem gibt es ausgewählte Mittwochs-Spiele des Deutschen

Meisters Brose Baskets Bamberg aus der Euroleague.



Senderchef René Carl: "Sports Entertainment spielt in unserer

Kernzielgruppe eine wichtige Rolle, das sehen wir am tollen Feedback

zu unseren NFL- oder WWE-Übertragungen. Ich freue mich, dass wir

unseren Zuschauern mit dem EuroCup noch eine weitere internationale

Sportfarbe bieten können - und zwar live."



Henning Stiegenroth, Leiter Sportmarketing der Telekom: "Wir

freuen uns, dass ausgewählte Spiele des EuroCups nun auch auf

ProSieben MAXX im Free-TV zu sehen sind. Das ist eine gute Ergänzung

zu unserem Angebot 'Telekom Basketball', wo alle Spiele der BBL, der

Euroleague, des EuroCups und ausgewählte Spiele der NBA live und auf

Abruf gezeigt werden."



Der europäische Clubwettbewerb startet mit der Partie des

deutschen Pokalsiegers ALBA Berlin gegen den Madrider Vorstadt-Club

Montakit Fuenlabrada am Mittwoch, 12. Oktober 2016, um 19:45 Uhr auf

ProSieben MAXX.



Sie können auch Basketball: Die Kommentatoren Frank Buschmann und

Florian Schmidt-Sommerfeld sowie Social-Media-Experte Christoph

"Icke" Dommisch sind fester Bestandteil der #ranNFL-Übertragungen.

Jetzt ist das Trio zusätzlich auch für "ran Basketball" im Einsatz -

bei den Live-Spielen und im Anschluss beim neuen Magazin

#ranBasketball.



Der Basketball EuroCup ab 12. Oktober 2016 immer mittwochs ab



19:45 Uhr auf ProSieben MAXX. Livespiel ab 20:00 Uhr. Das TV-Magazin

#ranBasketball startet im Anschluss um 22:00 Uhr.



