Ingenolmebutat (Ingenol-3-Angelat) ist ein pflanzlicher sekundärer

Metabolit, der im Pflanzensaft der Spezies Euphorbia vorkommt. Die

U.S. Food and Drug Administration (FDA) und die Europäische

Arzneimittelagentur (EMA) haben eine Gelformulierung des

Arzneimittels der Marke Picato® für die topische Behandlung von

aktinischer Keratose zugelassen.



"Phyton ist bemüht, eine auf Pflanzenzellkulturen basierte

Technologie anzubieten, die eine nachhaltige und skalierbare

GMP-Herstellung von Ingenolmebutat, seines Vorgängers Ingenol und

anderer pflanzlicher sekundärer Metaboliten mit ähnlicher

Wirkungsweise ermöglicht", sagte Kai Schuette, Geschäftsführer von

Phyton Biotech GmbH. "Wir sind auf die bisherigen Ergebnisse stolz,

ebenso wie auf die Entwicklung von zusätzlichem geistigem Eigentum

zur weiteren Steigerung des Wertes unserer PCF® Technologie."



"Die im Patentantrag beschriebene Erfindung ermöglicht zu ersten

Mal Zellsuspensionskulturen, die für die Massenproduktion von

Ingenolmebutat geeignet sind und eine mögliche Alternative für die

kommerzielle Produktion dieses schwer herzustellenden Moleküls

darstellen", erklärte Dr. Gilbert Gorr, Chief Scientific Officer und



Head of Research and Development. "Dieser Ansatz ist ein weiteres

interessantes Beispiel für die Kraft pflanzlicher Zellkulturen als

potenzielle Versorgungslösung."



Über Phyton Biotech



Phyton Biotech (http://www.phytonbiotech.com/) ist ein Pionier bei

der Fermentation von Pflanzenzellen (PCF®) für die Entwicklung und

Herstellung von pflanzenbasierten Wirkstoffen und anderen komplexen

Molekülen. Der Bereich für Development Services von Phyton Biotech

konzentriert sich auf die Nutzbarmachung natürlicher Wirkstoffe und

Produkte für die pharmazeutische Verwendung (APIs - aktive

pharmazeutische Wirkstoffe), ebenso wie für Lebensmittelzutaten,

Kosmetika und die Agrarindustrie. Mithilfe der proprietären PCF®

Plattformtechnologie bietet Phyton einen Weg zu kommerziell rentablen

Produktionsprozessen, bei dem Zeit, Risiko und Kosten ausgewogen

sind, und der zur Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und

Skalierbarkeit eines API beiträgt. Des Weiteren ist Phyton dank PCF®

der weltweit größte kommerzielle Lieferant von qualitativ

hochwertigem Paclitaxel und Docetaxel API für sterile

Injektionsmittel an eine weltweite Kundenbasis. Das Unternehmen

besitzt GMP-Anlagen in Ahrensburg, Deutschland, und Vancouver,

Kanada.



Weitere Informationen über Phyton Biotech finden Sie unter

www.phytonbiotech.com



