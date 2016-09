DRV zum Klimaschutzplan 2050: Es fehlt der Blick für das Machbare

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) erteilt Forderungen nach

einer deutlichen Reduzierung der Wiederkäuerhaltung und Einschränkung

des Agrarexports aus Gründen des Klimaschutzes eine klare Absage. Die

im Klimaschutzplan 2050 des Bundesumweltministeriums aufgestellten

Forderungen werden den DRV-Positionen nicht gerecht. Daher sieht der

Verband in zentralen Anliegen weiterhin erheblichen

Nachbesserungsbedarf. Denn die Zukunftsaufgabe Klimaschutz kann

ausschließlich von leistungs- und wettbewerbsfähigen Unternehmen

bewältigt werden. Sie sind in der Lage, die erforderlichen

Innovationen und Investitionen umzusetzen, um den Klimaschutz

nachhaltig zu stärken.



Daher müssen für den DRV Effizienzsteigerungen in der

Nutztierhaltung im Mittelpunkt stehen. In Deutschland werden

hochwertige Nahrungsmittel nachhaltig erzeugt, die weltweit steigende

Wertschätzung genießen. Zudem muss dringend berücksichtigt werden,

dass mehr als 70 % des deutschen Agrarhandels innerhalb Europas

getätigt werden. Deutschland ist, trotz erfolgreicher Entwicklung des

Agrarexports, weiterhin Nettoimporteur von Lebensmitteln.



Der Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien muss darüber

hinaus mit Augenmaß erfolgen. Ein generelles Verbot von Heizkesseln

für fossile Energieträger und Verbrennungsmotoren ab 2030 ist

kontraproduktiv. Solche Forderungen gefährden die

Versorgungssicherheit, da noch nicht genügend und bezahlbare andere

Technologien zur Verfügung stehen. Dies gilt insbesondere für die

ländlichen Räume, wo vor allem aufgrund der strukturellen

Gegebenheiten nur wenige Alternativen zur gegenwärtigen Nutzung

fossiler Brennstoffe angeboten werden können. Auch kann dort der

Individualverkehr kaum eingeschränkt werden.



DRV-Stellungnahme Klimaschutzplan 2050 als PFD-Datei.



Über den DRV





Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich

orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und

Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette

Lebensmittel erzielen die 2.250 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handel u.

in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit

rd. 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 61,7 Mrd. Euro. Landwirte,

Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und Eigentümer der

Genossenschaften.







