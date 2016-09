Preisgekrönte Teenager-Serie: "Ready for this - Die Chance deines Lebens" startet bei KiKA (FOTO)

Das ZDF bringt mit "Ready for this - Die Chance deines Lebens"

eine neue australische Teenagerserie ins deutsche Fernsehen: Die

Serie wird ab 2. Oktober 2016, immer sonntags um 20.10 Uhr, bei KiKA

ausgestrahlt. Nach dem großen Erfolg von "Dance Academy" folgt damit

bei KiKA erneut ein preisgekröntes Format der Produzentinnen Joanna

Werner und Miranda Dear.



Die Realserie spielt in Sydney und verknüpft unterschiedliche

Aspekte aus dem Leben von sechs Jugendlichen: Fünf von ihnen sind mit

einem Stipendium für australische Ureinwohner in die Stadt gekommen,

um dort an Eliteuniversitäten studieren zu dürfen. Sie ziehen

zusammen in eine Villa. Nur der sechste im Bunde täuscht eine

indigene Abstammung vor, um mit dem Stipendium seinem tyrannischen

Stiefvater zu entkommen. Obwohl die Täuschung auffliegt, darf er in

der Villa bleiben. Ein Jahr lang müssen die Jugendlichen sich nun

zusammenraufen und in der Schule bestehen - eine Zeit voller

romantischer Gefühle, Glück, Ärger und Tränen.



"Ready for this" wurde im Dezember 2015 bei den AACTA-Awards

(Australian Academy of Cinema and Television Arts) als "Best

Children´s Television Series" und im Frühjahr 2016 mit dem TV Week

Logie Award für das "Most Outstanding Children's Program"

ausgezeichnet. Die verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Frauke

Bräuner.



