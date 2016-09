Der Tagesspiegel: Seeheimer Kreis warnt SPD vor Kanzlerkandidaten-Debatte

(ots) - Der im "Seeheimer Kreis" zusammengeschlossene

rechte SPD-Flügel warnt vor einer verfrühten Debatte über die

SPD-Kanzlerkandidatur. "Seeheimer"-Sprecher Johannes Kahrs sagte dem

Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe): "Die Debatte ist nicht

sinnvoll, so lange wir nicht wissen, ob Frau Merkel überhaupt noch

einmal antritt. Im Moment sieht es nicht so aus." Das Vorschlagsrecht

für den SPD-Kanzlerkandidaten liege bei Parteichef Sigmar Gabriel,

betonte Kahrs. Eine Entscheidung werde "frühestens um den

Jahreswechsel" fallen.



http://www.tagesspiegel.de/politik/landtagswahl-und-bundestagswahl

-2017-nrw-spd-fuer-gabriel-als-kanzlerkandidat-widerstand-aus-nieders

achsen/14625348.html



