Warum Regenwälder Jaguare brauchen

Jaguar-Safaris zum brasilianischen Pantanal spielen eine wichtige Rolle für das gesamte Öeko-System.

(firmenpresse) - Für jeden, der plant, sich zum brasilianischen Pantanal auf eine Jaguarsafari zu begeben, um das anmutige Tier einmal in seiner ganzen natürlichen Schönheit zu betrachten, kann es umso interessanter sein, über die Rolle des Jaguars für die Umwelt Bescheid zu wissen.



Das Highlight des Dschungels



Als führendes Raubtier in seiner südamerikanischen Umgebung spielt der Panthera Onca eine entscheidende Rolle für das Öko-System. Der Jaguar kontrolliert den Bestand der kleineren Spezies und damit auch die Vielfältigkeit in der Region. Tatsächlich hängt das Überleben jeder Pflanze, jedes Tiers und jedem Insekt, jeder Bakterie und jedem Organsimus – egal wie klein es auch sein mag – vom Jaguar ab.



Die Rolle des Raubtiers



Die Rolle des Raubtiers ist für den Regenwald also von äußerster Bedeutung. Der Jaguar ist ein Jäger, der mehr als 85 bekannte Spezies verspeist. Dadurch werden bestimmte Arten von Spezies automatisch unten gehalten, was einen erheblichen Einfluss auf die Nahrungskette nimmt.



Jaguar halten so auch erkrankte, mutierte Spezies davon ab, Ihre Krankheit oder Murtation weiter zu tragen.



Die Balance durcheinander bringen



All diese Faktoren zusammen genommen, lässt sich auch beobachten, dass es zu einem gefährlichen Umschwung in Bezug auf aussterbende Spezies kommen könnte, was wiederum für globale Umwelt-Probleme sorgen könnte.



Was schon passiert ist



Umweltschützer sorgen sich um die zurückgehende Population des führenden Raubtiers, die momentan sichtbar wird. Die Verbreitung der Krankheiten resultiert aus einer Steigerung der erkrankten Spezies im Verhältnis zu dem Rückgang der Räuberspezies. Krankheiten wie SARS und Ebola sind offensichtlich nicht neu, aber in den letzten Jahren haben sie sich verbreitet und sind dramatisch um die Welt gegangen.



An einer Lösung arbeiten



Letzendlich ist globale Bildung von Nöten, damit die Umweltschutzprogramme auch funktionieren. Ein Weg, die Raubkatzen Südamerikas zu schützen, ist das Teilnehmen an Jaguarsafaris von Reiseveranstaltern. Experten befürchten, dass es bald zu spät sein könnte und mehr Initiativen gebraucht werden.





Ein Weg dies durchzubringen, wären so genannte Korridore für die Jaguar, durch die sie sich sicher ihren Weg bannen könnten und die Zersplitterung vermeiden könnten. Dadurch wäre nicht nur Jaguar gesichert, sondern auch die ökologische Vielfalt.



Da mehrere Umweltprogramme im brasilianischen Pantanal (wo die meisten Jaguarsafaris stattfinden) und in ganz Südamerika geplant sind, kann man davon ausgehen, dass die Spezies weiterhin bestehen bleibt, womit auch das Öko-System geschützt wäre.





Naturetrek organisieren Naturtouren seit über 25 Jahren.

Naturetrek

30.09.2016

