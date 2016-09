Hantermann bekommt den Exklusivvertrieb für Imagilights LED Leuchten

Hochwertige Indoor- und Outdoor-Beleuchtung für die Gastronomie und Hotellerie

Dachterrasse eines zufriedenen Kunden

(firmenpresse) - Emmerich: Seit September 2016 vertreibt die Firma Hantermann - Tischkultur aus Leidenschaft aus Emmerich hochwertige LED Tischleuchten und ein breites Segment an Indoor- und Outdoor-Beleuchtung für die Gastronomie und Hotellerie.



Das besondere an diesen kabellosen Leuchten und Lampen ist, dass sie sich auf nahezu jede Farbe einstellen lassen und so ein stetig wechselndes Ambiente ermöglichen.

Das warme Licht hat zudem eine einladende und anziehende Wirkung auf potentielle Gäste und genau um die geht es. Die Gäste sollen kommen und durch die angenehme Atmosphäre länger verweilen. Imagilights - so der Markenname - sind aber nicht nur deswegen von Beginn an so beliebt bei den Kunden des Unternehmens: "Die Serien TEBUR und DJOBIE, die besonders für den Außenbereich geeignet sind, sind nahezu unverwüstlich und zudem 100% wasserdicht. Hinzu kommt die erstaunlich starke Batterieleistung, welche in der Gastronomie gefordert ist"sagt Michael Hantermann, Geschäftsführer bei Hantermann.

Wichtig für die Umwelt ist auch die extreme Haltbarkeit der Batterien als solches. Man geht derzeit von einer Lebenserwartung von ca. 15 Jahren aus.

"In einem Hotel am Werthers schwimmen die Lampen sogar im Pool und beleuchten diesen in wunderschönen Farben, weitere Lampen hängen an Bäumen und führen durch die Gartenlandschaft - ein tolles Bild", weiß der österreichische Geschäftsführer der Hantermann Gruppe zu berichten.



Die ersten gewerblichen Käufer der Tischleuchten und Lampen machten aber noch eine interessante und gleichzeitig lukrative Feststellung: Die Gäste sind so begeistert von den LED Leuchten, dass sich eine rege Nachfrage entwickelt und somit ein Zusatzumsatz generiert werden konnte.

Von dem gleichen Hersteller bezieht Hantermann weitere zeitgemässe und innovative Produkte für die Branche. Hierzu zählen insbesondere beleuchtete Sekt- und Champagnerkühler und Tablets für Getränke.



"Einige unserer Kunden haben die Produkte mit Ihrem Logo versehen, was problemlos und sehr wirkungsvoll ist", so die überzeugte Marketingleiterin Ingrid van Bergen.





Auf der Homepage und im Online-Shop unter www.hantermann.eu findet man neben näheren Informationen zu den Produkten auch einen Film, der über die Vorteile und Einsatzgebiete ein umfängliches Bild vermittelt. Persönlich steht Ihnen für Anfragen unter der Rufnummer 02822/6990 ein geschultes Team zur Verfügung.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hantermann.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

1957 und somit vor rund 6 Jahrzehnten wurde das Unternehmen Hantermann durch Franz Josef Hantermann gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Zentrale und Produktion des Unternehmens befindet sich an zwei Standorten in Emmerich am Rhein. Auslandsniederlassungen und exklusive Vertriebspartner finden Sie heute in Österreich und der Schweiz.



Damals wie heute liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der individuellen Gestaltung und Produktion von "gastlicher" Einwegtischwäsche. Angefangen bei Servietten in verschiedenen Qualitäten, Farben und Größen über Mitteldecken, Tischdecken und Rollenware produzieren wir für die Gastronomie, Hotellerie und Industrie individuelle Produkte, welche sowohl den Markenauftritt als auch die gewünschte Gastlichkeit transportieren.



Um eine optimale Kundenbetreuung und Beratung zu gewährleisten unterhält die Unternehmensgruppe einen eigenen, festangestellten und flächendeckenden Außendienst.



Zu unseren Kunden zählen u.a. erfolgreiche Gastronomen & Caterer, inhabergeführte Hotels und Hotelgruppen, Fluglinien, Schifffahrtsgesellschaften, Bäckereien & Konditoreien, Werbeagenturen und Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hantermann - Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

Rotterdamer Straße 9-11, 46446 Emmerich am Rhein

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.09.2016 - 15:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1407142

Anzahl Zeichen: 2602

Kontakt-Informationen:

Firma: Hantermann - Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Ingrid van Bergen

Stadt: Emmerich am Rhein

Telefon: 02822/699-427



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.