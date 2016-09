Netzgestalten.2016 - eine außergewöhnliche Informationsveranstaltung rund um die Themen IT-Sicherheit

Berlin, 30.09.2016 - Bereits zum Dritten Mal hatte das Team der Netzgestalten. zu ihrer jährlichen Informationsveranstaltung in das BASECAMP Telefonica geladen.

M.Golik, M.Schrepel, D. Grohe, P.Voigt Foto: M. Green

(firmenpresse) - In insgesamt vier Vorträgen informierten Experten zu den Themen IT-Sicherheit und Industrie 4.0. Annähernd 100 Teilnehmer besuchten die Veranstaltung.

Wie schon in den letzten Jahren moderierte Carsten C. Vossel, Geschäftsführer und Inhaber der CCVOSSEL GmbH, die Veranstaltung. Sein Fazit auch in diesem Jahr: "Eine rundum gelungene Veranstaltung- anspruchsvolle Vorträge in einer sehr schönen Location - ein ansprechendes Format für wichtige Themen wie die IT-Sicherheit und Industrie 4.0."

Den Anfang der Vortragsreihe machte Marcel Schrepel, Geschäftsführer der trust in time UG. Sein Vortrag zum Thema IT-Sicherheit fokussierte den Menschen als eines der größten Sicherheitsrisiken. Hacker, Sicherheitslücken und fahrlässiges Verhalten ermöglichen es immer wieder, ganze Systeme lahm zu legen. Was wäre ein probates Gegenmittel? Seine Tipps reichten von Firewall über Awareness bis hin zu Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.

Im Anschluss erklärte Maciej Golik, IT-Sicherheitsmanager der CCVOSSEL GmbH, den Weg der beginnenden Industrialisierung von vor über 200 Jahren bis heute, dem Zeitalter der Robotik. Was bedeutet dieser Trend für jeden Einzelnen von uns? Gibt es unsere Berufe in 20 Jahren überhaupt noch? Welche neuen Berufsbilder wird es stattdessen geben?

Cloudcomputing? Was ist das? Daniel Grohé von der Ernst & Lackner Consulting GmbH, erläuterte das Prinzip der Datenauslagerung in eine Cloud. Aus seiner Sicht ist es immens wichtig, dass Unternehmen sich mit diesem Thema schnellstens vertraut machen. Eine Professionalisierung in der Zusammenarbeit mit Kunden und Dienstleistern kann über gemeinsame Cloud-Plattform absolut förderlich sein.

Paul Voigt, Rechtsanwalt der Kanzlei Taylor Wessing und Spezialist für IT-Recht, beantwortete Fragen zur Haftung von Unternehmen in Bezug auf IT-Sicherheit. Dabei erklärte er auch, dass es für den Technologiestandort Deutschland zwingend erforderlich sei, seine IT-Infrastruktur und das damit verbundene Know-how zu schützen. Für Unternehmen in Deutschland ist der durch Hacking entstandene Schaden im Verhältnis zu anderen Ländern außergewöhnlich hoch.



"Schon während der Veranstaltung bekamen wir durchweg positives Feedback zum Format der Veranstaltung und Auswahl der Vorträge.", freut sich Vossel. "Wir werden also an dem Konzept festhalten und im nächsten Jahr wieder zu Netzgestalten. einladen."



Über die Veranstalter:

Die Veranstalter dieses Events sind die Unternehmen CCVOSSEL GmbH, Ernst & Lackner Consulting GmbH sowie trust in time UG (haftungsbeschränkt), die schon jahrelang eine partnerschaftliche Zusammenarbeit verbindet.



Über die einzelnen Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge:

Die CCVOSSEL GmbH wurde 1996 von Carsten Christian Vossel gegründet. Ihre Kernkompetenz liegt in den Bereichen IT-Sicherheit, Business Solutions sowie Softwareentwicklung. Sie wurde bereits mehrfach mit dem Innovationspreis der Initiative Mittelstand sowie dem Innovationspreis IT-Security sowie als "ausgezeichnet. CCVOSSEL ist seit 2015 Microsoft Gold Partner. Für ihre Eigenentwicklung CCGROM erhielt sie mehrfach mit dem Gütesiegel "Software Made in Germany". 2014 wurde sie als Finalist beim "Großen Preis des Mittelstands 2014" geehrt. Das Unternehmen wächst kontinuierlich und hat mittlerweile über 30 feste und freie Mitarbeiter. Die IHK verlieh dem Unternehmen das Prädikats-Siegel für "Exzellente Ausbildung 2016". www.ccvossel.de



Die Ernst & Lackner Consulting GmbH wurde 2004 als Beratungsunternehmen für verschiedene IT-Dienstleistungen gegründet. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Projektsteuerung, Optimierung von vorhandenen IT-Lösungen, Softwareentwicklungen und Administration der IT-Infrastruktur. Ernst & Lackner Consulting ist zertifizierter Microsoft Silver Partner in den Kompetenzen Collaboration and Content und Midmarket Solution Provider. www.el-consulting.de



Die trust in time UG (haftungsbeschränkt) beschäftigt sich mit dem gesamten Aufgabenbereich des Online Marketing und Content Marketing. Die Schwerpunkte liegen hier speziell im Suchmaschinenmarketing (SEO & SEA) und im responsiven Webdesign, aber auch bei der Erstellung und Produktion von exklusiven Werbe- und Imagefilmen. Neben der D-A-CH Region ist sie auch im englisch- und russischsprachigen Raum geschäftlich aktiv. www.trust-in-time.com



Paul Voigt, Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und Partner in der internationalen Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing. Schwerpunktmäßige Beschäftigung mit dem Datenschutzrecht, IT-Vertragsrecht und IT-Sicherheitsrecht. Ich betreue unter anderem einen internationalen Konzern bei der Implementierung von Cyber-Security Maßnahmen in 40 Ländern weltweit, veröffentliche regelmäßig zum Datenschutz- und IT-Sicherheitsrecht und bin Mitherausgeber des Standwerks zum Konzerndatenschutz.









