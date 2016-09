In 30 Minuten wissen Sie mehr: Großes Jubiläum beim GABAL Verlag

GABAL feiert das 20-jährige Bestehen seiner 30-Minuten-Reihe - mit einer großen Geschenk- und Verlosungsaktion!

(firmenpresse) - Der GABAL Verlag feiert seit Mitte September das 20-jährige Bestehen seiner beliebten 30-Minuten-Reihe. Was mit sechs kleinen Büchlein begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einer großartigen Erfolgsgeschichte entwickelt: Inzwischen umfasst die Reihe 147 lieferbare Titel und 87 Hörbücher.



Die 30-Minüter sollten als zweite GABAL-Reihe das Verlagsprogramm im unteren Preissegment ergänzen. Die Idee dahinter: Ein Buch mit einer kurzen Lesezeit zu konzipieren, das verschiedene Business-und Lifestyle-Themen kompetent, praxisorientiert und übersichtlich auf den Punkt bringt. "Bis heute sind sie für viele Leser der Einstieg in ein Thema und mit über 5 Millionen verkauften Exemplaren weltweit ein wichtiges Standbein für den Verlag. Ein Ergebnis, das sich mehr als sehen lassen kann", so Verleger André Jünger.



Dafür bedankt sich GABAL jetzt bei seinen Kunden auf buchstäblich "abenteuerliche" Weise und verlost insgesamt 30 Erlebnisgutscheine von Jochen Schweizer im Wert von 60 EUR. "Als Dankeschön dafür, dass sich die treuen Leser der 30-Minuten-Bücher mit uns auf das Abenteuer Persönlichkeitsentwicklung einlassen und so erst zum Erfolg der Reihe beigetragen haben", erklärt Geschäftsführerin Ursula Rosengart.



Was Sie dafür tun müssen? Erwerben Sie ein 30-Minuten-Buch, schicken Sie den Kaufbeleg bis zum 30.01.2017 an den Verlag und nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels unter www.gabal-verlag.de/agb (http://www.gabal-verlag.de/agb)



Im Rahmen des Jubiläums gibt es noch weitere spannende Aktionen: So verschenken einige Autoren der Reihe in ausgewählten Buchhandlungen eine halbe Stunde lang ihre handsignierten 30-Minuten-Titel - vielleicht auch in Ihrer Nähe! Weitere Termine finden Sie unter www.gabal-verlag.de (http://www.gabal-verlag.de).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gabal-verlag.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der GABAL Verlag gehört als zukunftsorientierter Wirtschaftsverlag zu den wichtigsten Anbietern von Büchern und Medien rund um die berufliche und private Aus- und Weiterbildung. Sein entschiedenes Ziel ist die leicht verständliche Vermittlung von Bildungsinhalten auf hohem Niveau. Mit renommierten Autoren und einem vielseitigen Programm setzt der Verlag Trends, reagiert auf aktuelle Veränderungen und Anforderungen in Wirtschaft, Beruf und Gesellschaft und stellt immer wieder unter Beweis, dass Wirtschaft alles ist, nur nicht langweilig. Von Büchern über Hörbücher und CD-ROMs bis hin zu Computer Based Trainings und Internet-Workshops - der GABAL Verlag bietet eine einzigartige Medienvielfalt, zugeschnitten auf die verschiedenen Bedürfnisse und Ansprüche seiner Kunden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GABAL Verlag GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PS:PR Agentur für Public Relations GmbH

Laura Krüppel

Grimmelshausenstr. 25

50996 Köln

office(at)pspr.de

+49 221 778898-0

http://www.pspr.de



Datum: 30.09.2016 - 15:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1407144

Anzahl Zeichen: 1978

Kontakt-Informationen:

Firma: GABAL Verlag GmbH

Ansprechpartner: Ursula Rosengart

Stadt: Offenbach

Telefon: + 49 69 830066-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung