Harbarth/Mayer: Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise greifen

(ots) - Deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland

gekommen



Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat am heutigen Freitag die

Gesamtzahl der Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 nach unten

korrigiert. Demnach sind im Jahr 2015 rund 890.000 Menschen und bis

zum 21.09.2016 etwa 210.000 Personen als Schutzsuchende nach

Deutschland gekommen und im Kerndatensystem registriert worden.Dazu

erklären der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der

CDU/CSU-Fraktion, Stephan Harbarth, und der innenpolitische Sprecher

der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Stephan Mayer:



Stephan Harbarth:



"Es ist eine gute Nachricht, dass die Gesamtzahl der

Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 niedriger liegt als

zunächst angenommen. Gleichwohl ist sie deutlich zu hoch.

Festzuhalten bleibt vor allem, dass sich eine Situation wie im

letzten Jahr nicht wiederholen darf.



Seit Beginn der Flüchtlingskrise im vergangenen Herbst hat die

Union zahlreiche Maßnahmen durchgesetzt, um die Zahl der Flüchtlinge

zu reduzieren. Die heute vom Bundesinnenminister vorgestellten Zahlen

zeigen, dass diese Maßnahmen wirken. Kamen im vergangenen Herbst noch

100.000 Flüchtlinge pro Monat nach Deutschland, so sind es im

Augenblick nur noch wenige Tausend. Aus den Westbalkanstaaten kommt

praktisch niemand mehr.



Es ist jetzt Aufgabe der Bundesländer, die Zahl der Rückführungen

in den nächsten Monaten mit Unterstützung des Bundes deutlich zu

steigern. Nur so senden wir eine klare Botschaft, dass Menschen, die

offenkundig nicht schutzbedürftig sind, unser Land auch wieder

verlassen müssen und sich deshalb am besten gar nicht erst auf den

Weg machen."



Stephan Mayer:



"Mit den von Bundesinnenminister de Maizière veröffentlichten

Zahlen herrscht nun Klarheit über das genaue Ausmaß der



Flüchtlingskrise. Das ist so wichtig wie überfällig: Wir müssen

wissen, wie viele Schutzsuchende in unser Land kommen und wer sich

hier aufhält.



Die Einführung eines gemeinsamen IT-Systems von Bund und Ländern

zur Registrierung der Asylsuchenden hat hierfür die Grundlage gelegt.

Wir sind damit beim Ordnen der Lage einen guten Schritt

vorangekommen.



Mit der Registrierung allein ist es aber nicht getan. Viele der zu

uns kommenden Personen verfügen nach eigenen Angaben über keine

Ausweispapiere. Selbst wenn Identitätsdokumente vorhanden sind, gibt

es bislang wenig Möglichkeiten, eine umfassende Abklärung dieser

Person vorzunehmen. Daher ist nach wie vor eine umfassende

Sicherheitsüberprüfung aller bereits zu uns gekommenen und noch zu

uns kommenden Personen erforderlich. Das schließt auch die Auswertung

der Mobiltelefone - die, anders als die Ausweispapiere, oftmals

vorhanden sind - mit ein."







