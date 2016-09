Elektrosmog im Kinderzimmer: Panikmache oder berechtigte Sorge?

Beim Thema Elektrosmog zucken die einen mit den Achseln und die anderen ziehen vor Sorge die Stirn in Falten. Eltern gehören oft in die zweite Gruppe, denn sie sorgen sich, ob der Elektrosmog der aus den Steckdosen kommt, Auswirkungen auf die Entwick

(firmenpresse) - Kurzdefinition Elektrosmog



Elektrosmog dient in den Medien als Oberbegriff für alle künstlichen Strahlungsquellen, die nicht ionisierend sind. Sie bewegen sich beim Betrieb entsprechender Geräte in nicht sichtbaren, elektromagnetischen Wellen durch den Raum. In modernen Haushalten ist Elektrosmog allgegenwärtig, denn sowohl PC und Smartphone als auch Radiowecker, Steckdosen, Schalter (http://steckdosen-schalter-online.de/Schalter-Steckdosen-Mimoza:::225.html), Dimmer oder Fernseher produzieren Elektrosmog.



Wirkt Elektrosmog auf den Körper?



Forscher weltweit beschäftigen sich mit dem Phänomen Elektrosmog. Zum einen stehen dabei thermische Effekte zur Debatte (Geräte erwärmen sich fühlbar) und zum anderen durch menschliche Sinne nicht wahrnehmbare Effekte, die Krebsverursacher sein könnten. Obwohl Langzeitstudien noch laufen, ist ein Einfluss auf den Organismus bereits heute nicht zu leugnen. Nicht nur Elektrogeräte die an Steckdosen angeschloßen sind, sondern alle Lebewesen besitzen ein elektromagnetisches Feld und dieses natürliche Feld bleibt vom Elektrosmog nicht unberührt.



Babys als besondere Risikogruppe



Man kann die Elektrosmogbelastung im Kinderzimmer nicht als reine Panikmache abtun. Der Einfluss ist da, obgleich die genauen Konsequenzen noch nicht erschöpfend erforscht sind. Fakt ist jedoch, dass die künstlichen Wellen nachweislich vom menschlichen Körper absorbiert werden und diese Energie in Kinderkörpern besonders konzentriert wirkt. Neurologen haben gezeigt, dass in Kindergehirnen mehr elektromagnetische Energie ankommt (http://steckdosen-schalter-online.de/Schalter-Steckdosen-LKN:::229.html), da die Schutzschicht aus Knochen dünner und die Leitfähigkeit der Nerven größer ist. Die Dauerbestrahlung wirkt sich daher auf den Kinderorganismus noch stärker als auf einen Erwachsenen aus.



http://steckdosen-schalter-online.de/Schalter-Steckdosen-Eqona:::232.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://steckdosen-schalter-online.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Shop https://steckdosen-schalter-online.de macht das Online Kaufen von Elektrobedarf zu einem günstigen und simplen Vergnügen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Steckdosen-Schalter-Welt

PresseKontakt / Agentur:

Steckdosen-Schalter-Welt

Violetta Rerich

Hirschberger Str. 26

57072 Siegen

info(at)steckdosen-schalter-online.de

+49 (0) 176 / 84235814

https://steckdosen-schalter-online.de



Datum: 30.09.2016 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407157

Anzahl Zeichen: 2244

Kontakt-Informationen:

Firma: Steckdosen-Schalter-Welt

Ansprechpartner: Violetta Rerich

Stadt: Siegen

Telefon: +49 (0) 176 / 84235814





Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung