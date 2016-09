Plenartagung des Europäischen Parlaments / 3. bis 6. Oktober 2016 - Die Schwerpunkte

(ots) - Pariser Übereinkommen zum Klimawandel,

Debatte zum kommenden EU-Gipfel über Migration, Russland und Handel,

Roaming-Gebühren, Exportverbot von "Folterausrüstung",

Interessenkonflikte von EU-Kommissaren und vieles mehr



Im Rahmen seiner Plenartagung vom 3. bis 6. Oktober 2016 wird das

Europäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themen

beraten: Am Mittwochmorgen werden die Abgeordneten in Vorbereitung

des EU-Gipfels vom 20. bis 21. Oktober mit Vertretern des Rates und

der Kommission die neuesten Entwicklungen und Fortschritte bei der

Migrationspolitik, Schlüsselfragen im internationalen Handel und die

künftigen EU-Russland-Beziehungen diskutieren.



Das Europäische Parlament wird nach der am 30. September erfolgten

Zustimmung des Ministerrates nun am Dienstagmittag über die

Ratifizierung des in Paris ausgehandelten Klimaabkommens (COP21)

abstimmen. Erwartet wird eine breite Mehrheit für das Übereinkommen.

Am Mittwoch wird es mit Rat und Kommission eine Aussprache zu den

Prioritäten für die nächste Verhandlungsrunde in Marrakesch im

November abhalten.



Am Dienstag stehen die neuen EU-Vorschriften für den Handel mit

bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe und zur

Folter verwendet werden könnten, zur Diskussion und Abstimmung. In

den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten über bisherige Entwürfe der

Regeln hat das Parlament ein Verbot von Vertrieb und Durchfuhr von

Ausrüstung durchgesetzt, die zur grausamen, unmenschlichen oder

erniedrigenden Behandlung von Menschen in Drittländern verwendet

wird.



Am Dienstagnachmittag wird das Parlament mit EU-Kommissar Pierre

Moscovici über den Stand des wirtschaftlichen Anpassungsprogramms für

Griechenland diskutieren sowie über dessen Auswirkungen und die

Aussichten für die künftigen Verhandlungen zwischen Griechenland und



seinen Gläubigern.



Im Zentrum einer Plenardebatte am Dienstagabend stehen die

vorgeschlagenen Einschränkungen der Befreiung von Roaming-Gebühren

zur Vermeidung des Missbrauchs der entsprechenden Vorschriften.

Ebenso am Dienstagabend soll ein Kommissionsmitglied den Abgeordneten

erklären, wie die Kommission Interessenkonflikte ihrer Mitglieder

verhindern will, nachdem verschiedene Medien über die Verbindungen

zur Wirtschaft ehemaliger und derzeitiger EU-Kommissare berichteten.



Am Mittwochnachmittag debattieren die Abgeordneten über die

jüngsten Entwicklungen in Syrien, einschließlich der Versuche der USA

und Russlands, den Waffenstillstand wiederherzustellen, der mit dem

Angriff auf einen Hilfskonvoi der UNO und einer Offensive syrischer

Regierungstruppen gegen Aleppo gebrochen wurde. Im Anschluss findet

eine Aussprache zum Friedensprozess in Kolumbien und zum Ergebnis des

Referendums vom 2. Oktober über ein Friedensabkommen mit der FARC

statt.



Weitere Themen: Durchführung der Verordnung über

Lebensmittelkontaktmaterialien (Mittwoch/Donnerstag), Notwendigkeit

einer europäischen Reindustrialisierungspolitik - die Fälle

Caterpillar und Alstom (Mittwoch), Europäische Staatsanwaltschaft und

Eurojust (Dienstag/Mittwoch).



Die Plenarwoche bietet noch viele weitere interessante Themen. Die

gesamte Tagesordnung der Plenarwoche finden Sie hier:

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/plenary



Den ausführlichen Newsletter zur Plenartagung mit ausführlichen

Beschreibungen zu allen Themen finden Sie hier: http://ots.de/UkKyu



Die Plenartagung des Europäischen Parlaments und alle

Pressekonferenzen im Livestream:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule



Aktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:

https://www.twitter.com/Europarl_DE und

https://www.twitter.com/EPinDeutschland







