auvisio PC-Stereo-Soundbar mit Bluetooth & AUX-In

Voller Klang für PC-Spiele, Multimedia und Bluetooth-Musikstreaming, USB-Stromversorgung

auvisio PC-Stereo-Soundbar mit Bluetooth& AUX-In, USB-Stromversorgung, 10 W

(firmenpresse) - Klangstarkes Entertainment: Der formschöne Stereo-Lautsprecher bringt die beste Unterhaltung auf den Schreibtisch. Am vollem Sound bei PC-Spielen, Videos und Musik erfreuen.



Per Kabel oder drahtlos: Den Klangriegel über das integrierte Klinke-Kabel mit dem PC verbinden. Oder die Lieblingshits per Bluetooth von Smartphone, Tablet-PC und anderen Bluetooth-fähigen Geräten streamen.



Bequem erreichbare Zusatzanschlüsse: Die Soundbar (http://www.pearl.de/nc-1262-bluetooth-lautsprecherboxen-audio-adapter-bluetooth-lautsprecher-bt-aktivlautsprecher-boxen-soundbars-speaker-subwoofer.shtml) von auvisio (http://www.pearl.de/ar-2-2.shtml) bietet auch Klinke-Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon. So muss man sich nicht mehr umständlich unter den Schreibtisch bücken.



Praktische USB-Stromversorgung: Die PC-Soundbar benötigt weder Netzteil noch eine Steckdose. Einfach an einem freien USB-Port des Computers anschließen. Platzsparend: Unter dem Monitor aufgestellt nimmt der schlanke Lautsprecher kaum Fläche in Anspruch.



- PC-Stereo-Soundbar, bequem unter dem Monitor platzierbar

- Musikwiedergabe über drahtloses Bluetooth-Audio-Streaming und über AUX-Eingang

- Ideal für PC, Smartphone, Tablet-PC und andere Bluetooth-fähige Geräte

- Umschaltbarer Wiedergabe-Modus: Bluetooth / AUX-In

- Integrierter Stereo-Verstärker, Lautstärke-Drehregler und Ein/Aus-Schalter

- Bluetooth 2.1, bis zu 10 m Reichweite

- Frequenzbereich: 80 - 20.000 Hz

- Ausgangsleistung (RMS): 2x 5 W, Musikbelastbarkeit: 2x 10 W

- Signal-Rausch-Verhältnis: > 95 dB

- Stromversorgung (5 V) über integriertes USB-Kabel (75 cm lang)

- Fest angebrachte PC-Verbindungskabel (75 cm lang, 3,5-mm-Klinkenstecker): AUX-In, Mikrofon

- Anschlüsse (3,5-mm-Klinkenbuchse): Kopfhörer, Mikrofon

- Farbe: schwarz

- Maße: 435 x 58 x 60 mm

- Gewicht: 650 g

- PC-Soundbar inklusive deutscher Anleitung



Preis: 24,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 49,90 EUR



Bestell-Nr. ZX-1590

Produktlink: http://www.pearl.de/a-ZX1590-1262.shtml





PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

