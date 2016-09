WILOGIS - jetzt noch grüner

Die WILOGIS Hygieneprodukte GmbH vertreibt ab sofort in der DACH Region exklusiv Muumi BABY ECO Windeln und Pants aus Finnland und Jackson Reece BIO Feuchttücher aus Irland.

Muumi product range

(firmenpresse) - Seit 25 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt die WILOGIS Hygieneprodukte GmbH Windeln für Groß und Klein. Das Unternehmen ist inhabergeführt. Standorte in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei und Großbritannien beliefern Kunden weltweit. Parallel zu Windeln aus herkömmlichen Materialien investiert das Unternehmen insbesondere in die Entwicklung von Biowindeln. Seit 15 Jahren gibt es Vliese und Folien aus natürlichen Grundstoffen wie Mais- und Kartoffelstärke, die sich zur Herstellung von Hygieneprodukten eignen. "Bei unseren Biowindeln ist nicht nur das innere Deckvlies aus natürlichen Materialien sondern auch die Außenfolie", sagt Matthias Gude, Geschäftsführer der WILOGIS Hygieneprodukte GmbH. "Die hochwertige Hygienezellulose im Innern der Windel ist FSC zertifiziert." Das FSC®-Logo signalisiert dem Verbraucher, dass es sich um Zellulose handelt, hergestellt aus Holz, das aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt. Vergeben wird das FSC®-Logo von der gemeinnützigen Organisation Forest Stewardship Council® (FSC®).

Gemeinsam mit Partnerunternehmen arbeitet die WILOGS Hygieneprodukte GmbH stetig an der Optimierung dieser natürlichen Materialkompositionen.



Um dem allgemeinen wachsenden Wunsch nach hautfreundlichen, umweltschonend gefertigten Produkten im Bereich Babyhygiene und -kosmetik darüber hinaus zu entsprechen, hat die WILOGIS Hygieneprodukte GmbH die Marke MUUMI BABY aus Finnland in ihr Produktportfolio aufgenommen. Das finnische Partnerunternehmen Delipap Oy ist 1978 gegründet worden, arbeitet ebenfalls inhabergeführt und verfolgt identische Unternehmensziele hinsichtlich hautfreundlicher und umweltfreundlich hergestellter Hygieneprodukte. Muumi BABBY Windeln und Pants sind von gleichbleibender geprüfter Qualität. Die hochwertige Zellulose im Saugkern wird nicht mit Chlorderivatgasen gebleicht sondern ausschließlich mit reinem Sauerstoff. Diese Methode ist haut- und umweltfreundlich zugleich. Die Kollegen von Delipap Oy berücksichtigen die Natur bei allem, was sie tun, von der Auswahl der Rohmaterialien über die Produktentwicklung bis hin zur Produktion und letztendlich der Abfallwirtschaft. Muumi Babywindeln und Pants sind in Zusammenarbeit mit dem finnischen Asthma-Verband (FINNISH ALERGY AND ASTHMA FEDERATION) für sehr empfindliche Haut entwickelt worden. Muumi BABY Produkte sind Nordic Ecolabel zertifiziert. Das im Herbst 1989 vom Nordic Council of Ministers (Ministerrat der Nordischen Länder) aufgelegte Nordic Ecolabel (auch Nordic Swan genannt) zertifiziert umweltfreundlich produzierte Waren. (www.swanen.se)







Die WILOGIS Hygieneprodukte GmbH hat ebenfalls die Marke "Jackson Reece" aus Irland in ihr Produktportfolio aufgenommen. Die irische "Jackson Reece Ltd." ist 1999 gegründet worden. Das Unternehmen ist inhabergeführt und seine Geschichte begann, als der Sohn Jackson mit acht Monaten ein Windelekzem entwickelte und nirgendwo ein Feuchttuch zu finden war, das keine Chemikalien enthielt. Die Haut des Babys war zusätzlich gereizt und trocken durch herkömmliche Steroidcremes. Collin Cordner und seine Frau nahmen die Sache selbst in die Hand und entwickeln seither Babyprodukte in Bioqualität, die inzwischen im englischen Markt etabliert und bei großen Handelsketten wie Tesco und Sainsburys zu haben sind. Jackson Reece Feuchttücher sind frei von Chemikalien, pH neutral und vegan. Die Tücher sind aus 100 % chlorfrei gebleichter Zellulose hergestellt, frei von Alkohol, sehr weich und hundertprozentig biologisch abbaubar. Reines Wasser, die Inhaltstoffe Saline, Aloe Vera, Teebaumöl und Ylang Ylang sorgen für eine natürliche, sanfte Reinigung. Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarer Folie.





Pressekontakt: Ulrike Jost-Gude, Mail: ulrike.jot-gude(at)wilogis.com, Telefon: 030 - 40 10 50 10

WILOGIS Hygieneprodukte GmbH, Köpenicker Straße 325 Haus 40, 12555 Berlin











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wilogis.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

WILOGIS Hygieneprodukte GmbH

Leseranfragen:

Köpenicker Straße 325 325 Ha, 12555 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.09.2016 - 16:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1407166

Anzahl Zeichen: 4154

Kontakt-Informationen:

Firma: WILOGIS Hygieneprodukte GmbH

Ansprechpartner: Ulrike Jost-Gude

Stadt: Berlin

Telefon: 030 40105010



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.