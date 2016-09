junge Welt: Tochter von Che Guevara: Europas Regierungen finanzieren internationalen Terrorismus

(ots) - Aleida Guevara March, die Tochter des legendären

Comandante Che Guevara, hat die europäische Linke zum Kampf gegen den

internationalen Terrorismus aufgerufen. Die Aggression gegen Syrien

werde mit dem Geld europäischer Regierungen finanziert, kritisierte

die 55jährige Kinderärztin im Gespräch mit der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung »junge Welt« (Wochenendausgabe).



»Ihr dürft nicht zulassen, dass Kriege von europäischem Boden aus

angezettelt und geführt werden«, fordert Guevara die Linkskräfte zum

Handeln auf. »Ihr habt zwei Weltkriege erlebt, der dritte wird das

Ende der Menschheit sein.«



Guevara kritisierte weiter, dass sich die Haltung der

US-Administration gegenüber Kuba trotz der Wiederaufnahme

diplomatischer Beziehungen bislang nicht grundsätzlich geändert habe.

Die Blockade sei unverändert intakt. Die beste Hilfe, die die

Solidaritätsbewegung Kuba leisten könne, so Guevara, sei »ein

Durchbruch der Linken in den kapitalistischen Zentren, damit wir die

heutige Realität gemeinsam verändern können«.







