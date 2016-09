Produktion und Montage einer 50 Meter Auffangwanne für wassergefährdende Stoffe

Die ms Blechtechnologie Vertriebsgesellschaft mbH, ein Unternehmen der ms Gruppe, aus Dettingen am Albuch produzierte für einen Kunden aus Loßburg eine hochwertige 50 m Auffangwanne für wassergefährdende Stoffe.

Die Produktion einer solch großen Auffangwanne konnte nur durch einen qualifizierten Schweißbetrieb, wie die Firma ms Blechtechnologie, ermöglicht werden. Die Schwierigkeit beim Schweißen einer so gewaltigen Auffangwanne liegt darin, die Spannungen (Wellenbildung) so gering wie möglich zu halten. Dies war nur durch eine geeignete Schweißfolge zu erreichen, welchen die Spezialisten aus Dettingen ermöglichen konnten.

Vorhandene Stumpfnähte wurden mit einer Kupferunterlage geschweißt und Kehlnähte gegengeschweißt. Die Dichtheitsprüfung erfolgte durch die Wasserprüfung mit statischem Druck, die die Feuerwehr durchführte. Die Wanne wurde zur Dichtheitsprüfung mit knapp 15.000 Litern Wasser gefüllt. Das Prüfzertifikat nach WHG bestätigt die ausgezeichnete Qualität der Auffangwanne.



Technische Daten der Auffangwanne:

Länge 51.100 mm; Breite 2.250 mm; Höhe 130 mm

Mat.3 mm 14301-X5CrNi 18-10 (V2a)



Zertifikate der Firma ms Blechtechnologie:

-Fachbetrieb nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) - Überprüfung TÜV Ulm

-Schweißzertifikat WECE-Stahl-1920-2.00060.GSIFe.2016.01 Ausführungsklasse nach EN 1090-2 - Überprüfung SLV Fellbach

-Geprüfte Schweißer nach DIN EN 287 Teil 1 - Überprüfung TÜV Ulm



Die Firma ms Blechtechnologie Vertriebsgesellschaft mbH ist ein renommiertes mittelständisches Unternehmen mit 70 Mitarbeitern aus der Metallbranche.

Zu den Haupttätigkeiten gehören das Lasern, Verformen (Kanten und Runden), sowie das Schweißen von Blechen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Das Leistungsspektrum reicht vom einfachen Laserteil bis zur komplexen Schweißbaugruppe, Behältern, Anlagenbau oder Rohrleitungen. Mit der jeweils passenden Oberflächenbehandlung (Pulverbeschichten, Lackieren, Sandstrahlen und Glasperlenstrahlen aus eigenem Hause (ms Oberflächentechnologie UG) stellt die Firma ms Blechtechnologie Ihren Kunden ein Komplettpaket individuell zusammen. Die Firma ms Horse ergänzt mit ihren selbst produzierten und hochwertigen Trainingsgeräten sowie Stallprodukten für Pferde, die ms Gruppe.





Lars Müller

Steinbeisstraße 5

89547 Gerstetten-Dettingen

Fon: 07324 / 98 60 10

Fax: 07324 / 98 60 29

l.mueller(at)ms-blechtechnologie.de





http://www.ms-blechtechnologie.de



Kommentare zur Pressemitteilung