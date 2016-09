"Das Vivaldi-Experiment" - Großer Jubel für MoTrip und das WDR Funkhausorchester

Das Experiment ist geglückt: Revival des italienischen

Barockkomponisten Antonio Vivaldi durch den rund 300 Jahre jüngeren

Erfolgsrapper MoTrip! Gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester unter

Chefdirigent Wayne Marshall hat MoTrip für das Crossover-Projekt "Das

Vivaldi-Experiment - Ein ARD-Konzert macht Schule" heute exklusiv den

neuen Song "Auserwählt" auf die Bühne gebracht - zusammen mit

zahlreichen Schülerinnen und Schülern, die einen riesigen virtuellen

Chor bildeten. Und alles basierend auf Vivaldis "Die Vier

Jahreszeiten". Hunderttausende haben das Musikexperiment im Radio auf

den Kulturwellen und im Fernsehen in den Dritten Programmen in

Deutschland verfolgt.



Hörfunkdirektorin Valerie Weber freut sich über den erfolgreichen

Abschluss des Projekts, an dem sich viele ARD-Landesrundfunkanstalten

mit vielfältigen Aktionen beteiligt haben und das vom Deutschen

Musikrat unterstützt wurde: "Es ist das dritte Jahr, in dem die

Landesrundfunkanstalten mit dem Musikvermittlungsprojekt 'Ein

ARD-Konzert macht Schule' auch einen bundesweiten Akzent gesetzt

haben. Wir wollten mit diesem Konzert stellvertretend darauf

aufmerksam machen, wie das ganze Jahr hindurch alle unsere Orchester

in allen Landesteilen die Vielfalt in den Regionen fördern und in

vielen kleinen und großen Projekten Kindern und Jugendlichen die oft

verschlossene Tür zur Musik öffnen. Es gibt keinen größeren

Auftraggeber für zeitgenössische Musik als die

Landesrundfunkanstalten der ARD. Und es gibt niemanden in

Deutschland, der so viele Musikvermittlungsprojekte durchführt wie

unsere Orchester und Kulturprogramme. Am meisten beeindruckt hat mich

das Engagement der Menschen, die darum gerungen haben, wie man

einerseits die Komplexität von Klassik aufzeigt - und auf der anderen

Seite die Eintrittsschwelle in die Welt der Klassik möglichst niedrig



hält."



MoTrip hat die Kunst des klassischen Komponisten als sehr

inspirierend empfunden: "Es hat riesigen Spaß gemacht. Ich war nicht

sicher, ob es funktioniert - aber es hat alles super zusammengepasst.

Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich!"



Chefdirigent Wayne Marshall ergänzt: "Musik ist eine universelle

Sprache, die jeder spricht - egal ob Pop, Klassik Jazz oder Rap. Wir

sprechen mit dem Projekt ein neues Publikum an. Bei diesem Konzert

konnten junge Menschen ein klassisches Orchester erleben, das sie

sonst vielleicht nie sehen würden."



WDR-Projektleiterin Walburga Fleischer: "Wir haben uns im Projektteam

sehr genau überlegt, wie es funktionieren kann, dass die

Crossover-Show zum 'Vivaldi-Experiment' im Fernsehen, im Radio und

online gelingen kann. Ich bin glücklich über das Ergebnis."



In der heutigen Live-Show haben neben MoTrip und dem WDR

Funkhausorchester viele weitere Begeisterung für Begeisterung

gesorgt: die junge Star-Geigerin Mariella Haubs und Peter Saurbier

("Tony Mono"), der die berührende Geschichte von Anna Maria dal

Violin erzählte, die vom Findelkind zur Schülerin Antonio Vivaldis

und mit seiner Hilfe zur gefeierten Geigen-Virtuosin wurde. Außerdem

in der Show: Stand-up-Comedian Chris Tall sowie die gefeierte

Breakdance-Formation "Reckless Crew" - unterstützt von Schülern der

Konrad-Adenauer-Schule in Bad Honnef.



Kinder und Jugendliche wurden bereits 2014 durch das vom NDR

veranstaltete "Dvorák-Experiment" sowie 2015 mit dem vom BR

initiierten "Gershwin-Experiment" spielerisch an klassische Musik

herangeführt. Der WDR gibt nach dem "Vivaldi-Experiment" nun die

Stafette an den MDR ab, der das ARD Schulprojekt im nächsten Jahr

fortführt.



Das Abschlusskonzert des "Vivaldi-Experiments" wird in der Nacht vom

Sonntag auf Montag, 2. auf 3. Oktober um 0.16 Uhr im WDR Fernsehen

wiederholt und ist unter vivaldiexperiment.de zu sehen.



Weitere Infos zu "Das Vivaldi-Experiment": schulkonzert.ard.de/ unter

facebook.com/vivaldiexperiment/videos/516010001927073/.



Fotos finden Sie unter ard-foto.de.



Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.de







