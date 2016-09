EANS-Adhoc: ATHOS Immobilien AG / Weitere Angebotsfrist

Pierer Konzerngesellschaft mbH unterbreitet weitere Angebotsfrist für

das öffentliche Erwerbsangebot an die Aktionäre der ATHOS Immobilien

Aktiengesellschaft (ISIN AT0000616701)



- Weitere Annahmefrist vom 1. Oktober 2016 bis zum 11. November 2016

- Erwerb von bis zu 666.000 ATHOS-Aktien

- Angebotspreis: EUR 40,-- je ATHOS-Aktie



Die Pierer Konzerngesellschaft mbH hat am 31. August 2016 bekannt

gegeben, ein freiwilliges öffentliches Angebot an die Aktionäre der

ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft auf Erwerb von bis zu 666.000

ATHOS-Aktien zu stellen. Der Angebotspreis beträgt EUR 40,- je Aktie

der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft.



Die ursprüngliche Annahmefrist läuft am 30. September (17:00 Uhr -

Ortszeit Wien) aus. Die Pierer Konzerngesellschaft mbH hat der ATHOS

Immobilien Aktiengesellschaft heute mitgeteilt, dass den Aktionären

der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft eine weitere Annahmefrist vom

1. Oktober 2016 bis einschließlich 11. November 2016 (17:00 Uhr -

Ortszeit Wien) unterbreitet wird, um das Angebot anzunehmen.



Jenen Aktionären, die das Angebot in der ursprünglichen Annahmefrist

bis zum 30. September 2016 angenommen haben, wird der Angebotspreis

spätestens am 14. Oktober 2016 Zug um Zug gegen Übertragung der

Aktien ausbezahlt.



Die Änderung zur Angebotsunterlage ist ab dem 30. September 2016 am

Sitz der Pierer Konzerngesellschaft mbH, Edisonstraße 1, 4600 Wels,



bei der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft, Waltherstraße 11, 4020

Linz, und bei der Annahme- und Zahlstelle Wiener Privatbank SE,

Parkring 12, 1010 Wien, jeweils während der üblichen Geschäftszeiten

kostenlos erhältlich. Die Änderung zur Angebotsunterlage kann ferner

auf der Website der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft www.athos.at

unter der Rubrik "Investor" abgerufen werden.



Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum

Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf von Wertpapieren der ATHOS Immobilien

Aktiengesellschaft dar. Das Erwerbsangebot erfolgt ausschließlich auf

Grundlage der Angebotsunterlage vom 15. September 2016 und der

Änderung zur Angebotsunterlage vom 30. September 2016.



