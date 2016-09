BE OPEN unterstützt neue, vom Bürgermeister Londons gestartete Bildungsinitiative

London selbst soll danke des Bürgermeisters Sadiq Khan zu einem

gigantischem Klassenzimmer für die Grundschulkinder werden -

unterstützt von Yelena Baturinas BE OPEN Foundation

(http://beopenfuture.com/).



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160929/413607 )



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160929/413571 )



Mehr als 1.800 Grundschulkinder aus allen 33 Stadtvierteln Londons

werden die Gelegenheit haben, das Lernen zum Leben zu erwecken:

inspiriert von den Leuten, Orten und dem Erbe Londons und für alle

Fächer - von Geschichte über Gedichte bis hin zu Wissenschaft und

Kunst. Diese Initiative ist Teil der neuen "Going

Underground"-Einheit des Londoner Lehrplans. Dies ist das erste Mal,

dass Grundschulkinder in der Hauptstadt Zugang zum Londoner Lehrplan

des Bürgermeisters haben. Bisher stand dieser nur den Schülern der

Sekundarstufe zur Verfügung.



Inspiriert von den Geheimnissen des Londoner Untergrunds werden im

Rahmen der Unterrichtsmaterialien des ersten Londoner Lehrplans für

Grundschulkinder verborgene Flüsse, Verliese, versteckte Bunker aus

Kriegszeiten und römische Häuser erkundet sowie das innovative Kunst-

und Gedichtprogramm der London Underground. Die Schulen werden Zugang

erhalten zu der brandneuen Reihe an Materialien und Möglichkeiten wie

Ausflüge zu den Parlamentsgebäuden, dem Naturkundemuseum sowie der

Guildhall Art Gallery und dem Amphitheater.



Der Bürgermeister führte den neuen Lehrplan Londons für

Grundschulen heute offiziell beim London Curriculum Festival ein, bei

dem hunderte Schüler am Ufer der Themse und am Potters Field in der

Nähe des Rathauses saßen, um einen Eindruck vom neuen Lehrplan zu

erhalten.



Sadiq wurde unterstützt von der international tätigen

Philantropistin und Entrepeneurin Yelena Baturina, deren BE OPEN



Foundation das Festival und die Vorstellung des Programms

unterstützte, welches auch vom Mayor's Fund for London unterstützt

wird - der Wohltätigkeitsorganisation für soziale Mobilität des

Bürgermeisters.



Sadiq Khan erklärte: "Ich freue mich, dass tausende Grundschüler

aus allen Teilen der Hauptstadt die Möglichkeit haben werden, ihre

Bildung durch Londons kulturelle Glanzstücke und das reiche Erbe der

Stadt zu bereichern. Unsere Geschichte und Kultur ist wahrlich

international. Welch besseren Weg könnte es also für unsere

Grundschüler zum Lernen geben, als direkt in den Museen und

Kunstgalerien Londons sowie in die faszinierenden Institutionen zu

gehen. Ein großer Dank geht an Yelena Baturina und BE OPEN - deren

fantastische Unterstützung des Londoner Lehrplans zeigt, dass London

wie immer offen für Ideen aus der ganzen Welt ist."



Yelena Baturina, Philantropistin und Gründerin von BE OPEN

erklärte: "BE OPEN freut sich, teil dieser spannenden und wichtigen

Initiative des Bürgermeisters von London und des Mayor's Fund for

London zu sein. Das reiche kulturelle Erbe der Hauptstadt mit denen

zu teilen, die normalerweise keinen Zugang dazu haben, wird nicht nur

das Leben junger Leute im entscheidenden Grundschulalter bereichern

und deren Kreativität fördern, sondern wird auch, durch die

Einbeziehung, eine neue Generation an Kreativen und Entrepreneurs

motivieren, die die Zukunft der Stadt sichern und eine zunehmend

offene und verbundene Welt sichern."



"BE OPEN ist eine internationale Organisation und London ist die

kosmopolitischste und offenste Stadt, daher erfolgt unser Engagement

bei dieser Initiative sowohl zum richtigen Zeitpunkt und ist auch

relevant für uns."







