So kauft man Natursteine heute - Steinlese bietet ansprechenden Online-Shop mit durchdachten Funktionalitäten

Steinlese Natursteinhandel bietet Online Shop für Natursteine. Natursteinfliesen, Natursteinplatten für die Terrasse, Naturstein Waschbecken, Natursteinmosaike und vieles mehr.

Travertin Natursteinboden im Wohnzimmer

(firmenpresse) - Krefeld, im September 2016. Steinlese Natursteine - Das ist eine gute Adresse für alle, die beim Kauf von Natursteinen sowohl auf beste Qualität als auch auf beste Preise setzen. Ob private Häuslebauer und Renovierer, ob Gewerbekunden, Architekten und Bauträger - sie alle vertrauen dem innovativen Familienunternehmen, das sich seit 2003 mit dem Handel hochwertiger Natursteine einen erstklassigen Ruf im Markt erarbeitet hat. Der reibungslose Online-Einkauf wird ergänzt um umfassende Beratungsleistungen - persönlich, telefonisch oder per E-Mail - sowie einen verkehrsgünstig gelegenen Showroom im nordrhein-westfälischen Krefeld.



"Wer heute ein Bau- oder Renovierungsprojekt plant, der macht sich natürlich im Internet schlau. Und schaut nach den günstigsten Preisen, dem Service, den Lieferzeiten... Ein Interessent, der zum Beispiel eine Natursteinfliese wie Travertin großzügig in seinem neuen Zuhause verlegen möchte, landet nach der Recherche eben nicht im Baumarkt um die Ecke, sondern sehr oft direkt bei uns", weiß Erkan Kaya, der zusammen mit seinem Bruder Erdem Kaya den Natursteinhandel Steinlese führt. Getreu dem Motto "Wir machen Naturstein bezahlbar" haben die beiden Brüder den Nerv der Zeit getroffen - schließlich liegen natürliche Materialien als Baustoff seit Jahren absolut im Trend.



Direktimport sichert Einkaufsvorteile

Steinlese operiert wie ein Großhändler, der direkt im Steinbruch vor Ort in großen Mengen zu entsprechenden Preisen einkauft. Die Ware kommt kosten- und umweltschonend per Container nach Deutschland und wird bei Logistikpartnern bedarfsgerecht eingelagert. Alle diese Kostenvorteile werden an die Kunden weitergegeben. Auch der Showroom in Krefeld folgt der Philosophie "weniger ist mehr": Ohne viel Tam-Tam steht hier allein das Produkt Naturstein im Mittelpunkt und kann ausgiebig begutachtet werden. Als Alternative zum Showroom gibt es die komfortable Musterbestellung. So lässt sich einfach prüfen, ob Farbe und Bearbeitung des Natursteins den Vorstellungen entsprechen. Dazu stehen die Steinlese Mitarbeiter den Kunden zu allen Belangen rund um den Naturstein Rede und Antwort und vermitteln zum Beispiel auch kompetente Fliesenlegebetriebe in der Umgebung. Auch Bauträger und Architekten finden zur Planung und Realisierung ihrer Objekte Ansprechpartner auf Augenhöhe.





Webshop mit hoher Usability

Durch den Verzicht auf den klassisch stationären Verkauf kann der Online-Vertrieb entsprechend professionalisiert werden. Hierzu noch einmal Erkan Kaya: "Bei Steinlese braucht der Kunde keine Preise zu verhandeln. Während der Online-Bestellung erhält er zwangsläufig mit der entsprechenden Eingabe seinen Mengenrabatt. Nervenschonender geht es nicht." Optimierte und automatisierte Prozesse von der Bestellung im umfangreichen Webshop über die sichere Bezahlung mit PayPal bis hin zur Kommissionierung und Auslieferung der Ware garantieren eine hohe Kundenzufriedenheit. Und die ist zusammen mit der hohen Qualität der gelieferten Natursteinfliesen und Natursteinplatten das Kapital des erfolgreichen Natursteinunternehmens. Erst kürzlich wurde der Onlineshop um zahlreiche Ratgeber- und Produkttexte ergänzt, die mögliche Fragen der Kunden vorwegnehmen und ausführlich beantworten.



Breites Sortiment plus Platz für Sonderwünsche

Steinlese bietet seinen Kunden eine erlesene Auswahl an Natursteinfliesen für den Innenbereich, mit denen sich wirklich jeder Einrichtungsstil perfekt umsetzen lässt. Klassisch mit Marmor, modern mit Kalkstein, mediterran mit Travertin. Verschiedene Farben und Formate, Themen und Texturen inspirieren zu immer neuen Wohnideen. Auch Terrassenplatten aus Travertin für den Außenbereich sowie tolle Natursteinverblender und Mosaikfliesen von rustikal bis exklusiv gehören zur handverlesenen Auswahl. Ob als Wand- oder Bodenfliese, ob im Wohnbereich oder im Bad, ob mit matter oder glatter Oberfläche, ob im XXL- oder im Miniformat - bei Steinlese wird jeder fündig, der sein Heim mit Natursteinunikaten aufwerten möchte. Nicht zuletzt die handgefertigten Natursteinwaschbecken aus Travertin, Marmor und Basalt sind ein schöner Beweis für das überragende Preis-Leistungs-Verhältnis des Online-Anbieters aus Krefeld. Sonder- und Maßanfertigungen von Treppen- und Blockstufen, von großformatigen Fassadenplatten sowie massive Werkstücke wie Balustraden oder Säulen runden das Sortiment ab und zeigen: Wenn Naturstein, dann Steinlese!







Steinlese Natursteinhandel

Nauenweg 133, 47798 Krefeld

