Die Wintersportregion Ötztal

Das Ötztal gilt als 65km langes Seitental des Inntals, als ein sehr bliebtes Urlaubsziel für Winter- und Sommertouristen. Internationale Bekanntheit erlangte das Ötztal vor allem durch seine Skigebiete Sölden, Obergurgl-Hochgurgl und Oetz.



Bild Tourismusverband Ötztal

(firmenpresse) - Zwar wird das Ötztal vom Wintertourismus dominiert, doch auch im Sommer werden zahlreiche Aktivitäten wie Wanderungen, Rafting, Canyoning oder Klettern geboten. Gerade der Sommertourismus gewinnt mehr und mehr an Zulauf. Das Ötztal zählt somit zu den Ballungszentren des Tourismus in Tirol.



Begonnen hat der Wintertourismus im Ötztal um ca. 1900 mit den Bau von Straßen. Doch bis 1948 musste auf den Luxus von Sesselbahnen verzichtet werden. Natürlich führte das ausbauen von Liften und Sesselbahnen zu einem rasanten Anstieg von Winterurlaubern. Es folgte nach und nach die Erschließung von weiteren Skigebieten im Ötztal wie Hochgurgl, Tiefen- Rettenbachferner oder das Skigebiet Oetz. Mittlerweile sind es 87 Liftanlagen, die jeden Winter Skibegeisterte auf die Piste bringen.



International das wohl bekannteste Skigebiet im Ötztal ist Sölden. Dort wurde zur Wintersaison 1993 erstmals ein Skiweltcup-Rennen ausgetragen. Seit dem Jahr 2000 findet jährlich der Weltcup Auftakt in Sölden statt. Dadurch gelang es dem Skigebiet Sölden einer der beliebtesten Wintersportorte der Alpen zu werden. Sölden ist das größte Skigebiet im Ötztal und bietet mit 160 Pistenkilometern ein Angebot für alle Skibegeisterten, von Anfänger bis Profi. Ein besonderes Highlight ist das dazugehörige Gletscherskigebiet auf 3340m Seehöhe. Dort beginnt die Skisaison schon im September und endet im Mai. Aber auch das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl bietet als eines der wenigen Nicht-Gletschergebiete, Pisten auf über 3000m Seehöhe die von November bis Mai geöffnet sind. Auch Obergurgl-Hochgurgl bietet mit dem „Top Mountain Star“ sein persönliches Highlight, eine Panoramabar auf 3080m Höhe mit Blick über die Ötztaler Alpen und die Dolomiten.



Das Skigebiet Hochoetz, mit seiner überschaubaren Größe, bietet einen familienfreundlichen Wintersportort. Im benachbarten Längenfeld, in der Mitte des Ötztals, eröffnete 2004 der Thermenbetrieb „Aqua Dome“. Dieser lädt nach einem anstrengenden Skitag zum Wohlfühlen und Entspannen und ergänzt das umfassende Angebot im Winter und Sommer.





