Berliner Zeitung: Kommentar zum ungarischen Flüchtlings-Referendum:

(ots) - Orbáns Ungarn ist ein mit Nato-Draht gespicktes

Bollwerk gegen Menschlichkeit und Nächstenliebe. Der autokratisch

regierende Ministerpräsident lässt ja nicht nur Flüchtlinge

monatelang einsperren, verprügeln oder von Hunden hetzen, wie Amnesty

International soeben dargelegt hat. Nicht viel anders werden in

Ungarn Sinti und Roma behandelt oder die Obdachlosen, die Orbáns

Regierung per Gesetz aus zentralen Bereichen der Städte vertreiben

ließ, an den Rand - dorthin, wo christliches Wirken eigentlich erst

beginnt.







