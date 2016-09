25 Jahre CSP - ein Vierteljahrhundert Software-Kompetenz

(firmenpresse) - Großköllnbach, September 2016. Die CSP GmbH & Co. KG feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Das Softwareunternehmen aus Großköllnbach wurde 1991 für PC-Reparaturen von Geschäftsführer Hermann Pellkofer gegründet. In den vergangenen Jahren hat sich das ehemalige Ein-Mann-Unternehmen zu einem interessanten und stark wachsenden Arbeitgeber in der Region entwickelt.



Bei CSP finden IT-Fachkräfte und Consultants ein spannendes Aufgabengebiet vor. Die Entwicklung neuer und Erweiterungen bestehender Lösungen werden beständig vorangetrieben. Hierfür sowie auch für Qualitätstests holt sich das Unternehmen unter anderem auch kompetente Unterstützung von EDV-Schulabsolventen, die als Praktikanten in die Projekte eingebunden und danach übernommen werden. Darüber hinaus bildet CSP auch junge Fachkräfte aus.



Attraktives Arbeitsumfeld in der Region



Großen Wert legt das dynamische Unternehmen auf ein motivierendes und familiäres Umfeld. Seit einiger Zeit hat die Firmenleitung unter anderem dem betrieblichen Gesundheitsmanagement eine hohe Priorität verliehen. Um die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern, werden beispielsweise höhenverstellbare Tische und Fitnesskurse/angeboten. Mitarbeiter können ihre Arbeitszeit durch Gleitzeit und Home-Office flexibel gestalten - ideal, um das Privatleben mit dem Berufsalltag individuell vereinbaren zu können. Arbeiten bei CSP bietet der überwiegend jungen Belegschaft darüber hinaus viel Abwechslung: Neben verantwortungsvollen Aufgaben stehen auch interessante Weiterbildungsmöglichkeiten, Betriebsausflüge und Firmenfeiern auf dem Programm.



Verantwortungsvolle Aufgaben in Entwicklung und Consulting



Eine günstige Wirtschaftslage, in der viele Firmen mit Software ihre Qualität optimieren und Konsolidierungsprojekte vorantreiben wollen, sorgt aktuell für eine sehr gute Auftragssituation. Auch Bestandskunden bauen die Zusammenarbeit weiter aus. Consulting und Software-Rollouts erfordern kompetentes und gut geschultes Fachpersonal. Besondere Aufgaben und eindrucksvolle Erlebnisse erwarten reisebereite Consultants unter anderem auch in internationalen Projekten bei Konzernkunden, beispielsweise im Automobil-Sektor, im Rahmen von Software-Einführungen auf der ganzen Welt.





Vor diesem Hintergrund hat sich das TÜV-zertifizierte Unternehmen gerade in den letzten vier Jahren rasant entwickelt. Waren es 2012 noch knapp über 30 Mitarbeiter, sind es aktuell 59, die bei CSP in Großköllnbach beschäftigt sind. Von den enormen Steigerungen in Umsatz und Mitarbeiterwachstum zeugt auch die Auszeichnung als "Wachstumschampion 2016", die CSP Ende letzten Jahres vom Nachrichten-Magazin Focus verliehen wurde.



Consulting-Gesellschaft bündelt Beratungskompetenz



Mit einer eigenen Consulting-Gesellschaft wurde seit 2012 eine der Kernkompetenzen von CSP weiter ausgebaut. Grundlegende Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie werden aus den eigenen Reihen erbracht. "Dem produktiven Einsatz von Software sind etliche Fragestellungen vorgelagert, die im Rahmen einer sehr individuellen Beratung mit dem Kunden geklärt werden. Hier wird beispielsweise auf die Durchgängigkeit von Prozessen geachtet oder auch beleuchtet, ob alle relevanten Informationen erfasst sind und sich auswerten lassen", erläutert Geschäftsführer Mario Täuber. Zudem zählen auch rechtliche Anforderungen, Berechnungen der Wirtschaftlichkeit, Grobkonzepte und Anforderungsanalysen zum Beratungsangebot.





Die CSP GmbH & Co. KG wurde 1991 gegründet und ist auf innovative Softwarelösungen für Unternehmen spezialisiert. Das Unternehmen leistet bei seinen Kunden neben der Implementierung und Anpassung von Standardlösungen auch umfassende Beratung sowie Support. Seit 2013 bündelt CSP ihre Beratungsaktivitäten in der CSP IT-Business. Rund um die Datenbank-Archivierung bietet CSP auf diese Weise Unternehmen aus allen Branchen ein umfassendes Consulting. Daneben ist Application Retirement, die Stilllegung von Altapplikationen, ein wesentlicher Beratungsschwerpunkt. Die von CSP entwickelte Lösung Chronos löst diese Anforderungen bereits bei zahlreichen Kunden.



Unter anderem vertrauen Deutsche Telekom, Lufthansa Technik Logistik Services, E.ON, ING DiBa, SupplyOn, AVS, BMW, Audi, Porsche, Schlecker / Schneider Geiwitz & Partner, Mettler Toledo, Global Foundries und die R+V Versicherung auf die Datenbankarchivierung mit Chronos.

