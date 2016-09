0,0% Effektivzins im smava Kredit-Affiliateprogramm

(firmenpresse) - Ab sofort bietet smava im Rahmen des Partnerprogramms Kredite ab 0,0%.

Durch das Bewerben von smava´s Angeboten profitieren Affiliates also zusätzlich von seinem Alleinstellungsmerkmal. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Vermittlungen bei Partnern von smava stark ansteigt, sodass am Ende mehr Provisionen generiert werden können.

Der neue Zinssatz gilt bei einer Kreditsumme von 1000€ und einer festen Laufzeit von 36 Monaten. (Standardkonditionen: 0,0% effektiver Jahreszins bei 1.000 € Kreditbetrag, 36 Monate Laufzeit, 0,0% gebundener Sollzins. Repräsentatives Beispiel gem. §6a PAngV.) Das Angebot endet am 31. Oktober 2016.

Zur Bewerbung steht Partnern das konversionsstärkste Werbemittel von smava zur Verfügung- der Kreditvergleichsrechner. Weiterhin bietet das Partnerprogramm eine Vielzahl an Bannern - diejenigen, die bereits im Einsatz sind, aktualisieren sich auch automatisch auf den neuen Zinssatz.





smava ist Deutschlands großes Online-Vergleichsportal für Ratenkredite und betreibt das Kredit-Partnerprogramm von smava.de. Zahlreiche Webseitenbetreiber haben sich bereits für eine Zusammenarbeit entschieden, darunter auch Qualitäts-Seiten wie z.B. http://www.toptarif.de/, http://www.autohaus24.de/ und http://www.meinestadt.de/. Verbraucher erhalten kostenfrei und innerhalb von Sekunden den günstigsten Online-Kredit aus einer breiten Auswahl von Kreditangeboten. Im Vergleich sind neben allen führenden Kreditbanken auch Kreditfinanzierungen durch private Anleger enthalten. Das smava-Konzept überzeugte unabhängige Tester wiederholt und über mehrere Jahre hinweg. So kürte die Finanzzeitschrift EURO smava zum Testsieger aller deutschen Kreditportale. Ebenso bewertete Stiftung Warentest smavas Kreditfinanzierungen durch private Anleger mehrfach positiv. Die smava GmbH ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das bereits über sieben Jahre erfolgreich auf den Bereich Ratenkredite spezialisiert ist.

