Weihnachtsfeier 2016 in Düsseldorf - interessante Ideen

(firmenpresse) - Eine Weihnachtsfeier mit der Firma ist Tradition und 2016 hoch im Kurs. Die Stadt Düsseldorf bietet für die Weihnachtsfeier 2016 viele spannende Möglichkeiten. Eine besondere Idee für eine Weihnachtsfeier in Düsseldorf und Umgebung geben wir den Lesern gleich zu Beginn auf den Weg:



Ein Highlight als Weihnachtsfeier 2016 in Düsseldorf - Neuss von b-ceed, der international tätigen Eventagentur für (Full Service) Firmenevents wird " The Real Irish Christmas (https://b-ceed.de/weihnachtsfeier/celtic-christmas/)" mit der Kult-Folk-Band Paddy goes to Holyhead sein. Dieses für Firmen und Privatleute organisierte Motto Event richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen aus dem Raum Düsseldorf, Neuss, Mönchengladbach, dem Ruhrgebiet rund um Essen, Duisburg und Mülheim an der Ruhr. Die Irish Christmas Weihnachtsfeier 2016 in Düsseldorf - Neuss findet am 16. Dezember 2016 im renommierten Swissotel Düsseldorf-Neuss ab 19.00 Uhr statt.



Die Gäste wählen zwischen drei verschiedenen Ticket Paketen und finden somit für ihr Budget das Richtige. Das günstige Green Ireland Ticket gibt es für 69 Euro pro Person inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es beinhaltet alle Leistungen rund um die Irish Christmas Weihnachtsfeier 2016: die Platzreservierung mit bester Sicht auf die Bühne, sowie ein Gala-Buffet und die Aftershow-Party mit Live-DJ. Die zusätzlich hinzubuchbaren Getränkepauschalen für fünf ( VIP Package, 19.00 - 00.00 Uhr) oder sieben Stunden (Hole in One Package 19.00 - 02.00 Uhr) runden das Angebot ab. Die Getränkepauschalen garantieren eine perfekte Versorgung mit hochwertigen Weinen, Biere vom Fass wie Guinness oder deutsches Altbier, Softgetränke und Kaffee, Tee.



Der Vorteil an allen drei Ticket Paketen ist, dass sie innerhalb der Steuerfreigrenze von 110 Euro inklusive Mehrwertsteuer liegen. Ein wichtiger Punkt für Firmen und von der organisierenden Eventagentur b-ceed bewusst geplant. Auf diese Weise kommt jedes Unternehmen in den Genuss einer großartigen Weihnachtsfeier 2016 kommen.





Besonders wichtig bei der Planung der Weihnachtsfeier 2016 ist die Abwechslung. Da eine Weihnachtsfeier in Düsseldorf für die meisten Mitarbeiter zur Selbstverständlichkeit geworden ist, lässt sich der erwünschte Belohnungs-Effekt durch neuartige Konzepte erreichen. Eine Event Agentur wie b-ceed ist unerlässlich für eine erfolgreiche Weihnachtsfeier 2016. Die Agentur b-ceed bietet ein großes Portfolio an spannenden Event Ideen deutschlandweit und für den Raum Düsseldorf



Firmen erwarten, dass die Weihnachtsfeier 2016 auf die Wünsche der Mitarbeiter zugeschnitten wird. Kein Mitarbeiter kümmert sich gern um die Planung einer Firmenfeier. Eine Full-Service Agentur wie b-ceed nimmt den Firmenkunden die Arbeit ab.



Es gibt zahlreiche Ideen für die Weihnachtsfeier 2016 in Düsseldorf. Die richtige Wahl ist entscheidend. Eine öffentliche B2B Weihnachtsfeier wie die von b-ceed organisierte Real Irish Christmas am 16. Dezember 2016 im Swissotel Düsseldorf Neuss bietet viele Möglichkeiten und ist preislich gesehen ein unschlagbares Angebot (siehe oben - ab 69,- pro Person inkl. MwSt. das volle Programm inkl. Buffet und bester Stimmung genießen).



Mehr Event Ideen für die perfekte und individuelle Weihnachtsfeier 2016 (https://b-ceed.de/weihnachtsfeier-2016/) in Düsseldorf oder deutschlandweit findet man direkt auf der Website von b-ceed.





Probleme lösen. Menschen motivieren. Erlebnisse schaffen. Das sind die drei Leitsätze, die b-ceed ausmachen. Mit starken Ideen in die Zukunft starten. Aus Kontrahenten Partner machen und gemeinsam erfolgreicher werden. Ihr Erfolg ist unser Antrieb und wir unterstützen Sie jederzeit professionell bei der Planung und Umsetzung von:



- Firmenevents und Firmenreisen weltweit.

- Full Service Event Kommunikation.

- Teambuilding Events für jedes Budget.

- Business Coaching und Teamcoachings zu einem festen Honorar in ganz NRW.



Passende Ideen für Firmenfeiern und Gala Veranstaltungen, die Weihnachtsfeier, das Sommerfest und die Motto Party werden ständig aktualisiert und erweitert. Rufen Sie uns für einen direkten Kontakt zu Ihren Themen an. Unter 02251 784 67 30 stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Thema. Wir nehmen uns für Sie Zeit und alle Konzepte, egal zu welchen Themen werden auf Ihre Wünsche und Vorstellungen zugeschnitten.

Kommentare zur Pressemitteilung