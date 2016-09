Innovative Verkabelungssysteme für Schienenfahrzeuge nach DIN EN 50155

Hochwertige Bahnkabel nach anforderungsspezifischer Spezialkonstruktion, mit herausragenden chemischen und thermischen Eigenschaften sowie Brandschutz gemäß EN 45545-2

(PresseBox) - Die Eltec-Technology hat sich über die vergangenen 30 Jahren einen hervorragenden Ruf als Anbieter von qualitativ hochwertigen Verkabelungssystemen erworben.

Seit dem 2014 ist die Eltec Technology IRIS zertifiziert und bietet hochwertige Bahnkabel und langlebige Verkabelungssysteme nach DIN EN 50155 an.

Kernkompetenz des Eltec - Businessunit Bahnkabel ist die Konstruktion von komplexen, kundenspezifischen Verkabelungssystemen im Bereich der

Hochfrequenztechnik (HF),

der Fiberoptiktechnologie (FO),

der Niederfrequenztechnik (NF)

für schienengebundene Fahrzeuge.

Hierbei konzentriert sich der Geschäftsbereich Bahnkabel nicht nur auf die Konstruktion von anspruchsvollen Spezialkabeln und hochwertigen Leitungen für schienengebundene Fahrzeuge sondern bietet seinen Kunden umfangreiche Dienstleistungen an, die Eltec-Technology zu einem wertvollen Partner der Bahnindustrie machen.

Hochwertige Bahnkabel entsprechend der DIN EN 50155 Klassen

Um ein hochwertiges Spezialkabel für Bahnanwendungen zu konstruieren ist es nicht nur ausreichend die generellen Anforderungen der Bahnnorm DIN EN 50155 zu erfüllen.

Die Norm DIN EN 50155 stellt eine Generalnorm dar, deren detaillierten Anforderungen in untergeordneten Klassen, wie z.B. denTemperaturklassen (TX) oder dem Rauchgas-Index spezifiziert sind.

Entscheidend für die Qualität und Langlebigkeit eines Bahnkabels ist folglich der Umstand, ob ein Kabel die speziellen Spezifikationen der jeweils betreffenden Klasse der DIN EN 50155 Norm erfüllt.

DIN EN 50155 ist entscheidend für die Qualität!

Die konkreten Anforderungen an Bahnkabel für den jeweiligen Einsatz bei Schienenfahrzeugen bestimmen sich an Hand der verschiedenen Klassen der DIN EN 50155 Norm.



Über die einzelnen Klassen der DIN EN 50155 Norm werden alle denkbaren Umweltbedingungen abgebildet die auftreten können wie

Umgebungstemperatur,

Feuchtigkeit,

Umweltverschmutzung,

EMV (elektromagnetische Verträglichkeit),

Stoß und Vibration,

Salzeinwirkung als auch

Eingangsspannung und

Eingangsspannungsstöße.

Alle von Eltec-Technology konstruierten Bahnkabel und Leitungen sowie alle verwendeten Bauteile für Bahnanwendungen entsprechen der Bahnnorm DIN EN 50155 sowie den Brandschutzvorschriften nach DIN EN 45545.

In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass alle Materialien eines Verkabelungssystems, folglich alle Komponenten und Materialien einer Leitung inklusive der Steckverbinder der DIN EN 45545 Norm entsprechen müssen um in schienengebundenen Fahrzeugen verbaut werden zu dürfen.

Spezialkabel für Schienenfahrzeuge - Strikt anwendungsspezifisch

Ein wichtiger Faktor für die Zuverlässigkeit des Eltec-Bahnkabels ist die Auswahl geeigneter Isolations- und Mantelmaterialien sowie aller Komponenten.

Die Anforderungen die dabei an die Bauteile gestellt werden, richten sich immer nach dem Aspekt einer Lebensdauer von mindestens 20 Jahren sowie der Einsatztauglichkeit in Hinblick auf die spezifischen Anforderungen und Umweltbedingungen.

Bahnkabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge müssen nicht korrosiv, nicht toxisch und halogenfrei sein.

Die von Eltec-Technology konstruierten Bahnkabel erfüllen die hohen Anforderungen der Bahnindustrie nach EN 50155 dank ihrer herausragenden Eigenschaften:

anforderungsspezifische Spezialkonstruktion

durchdachte Komponenten- und Materialauswahl

innovative Isolier- und Mantelwerkstoffe

exzellente mechanische Beständigkeit

herausragende chemische und thermische Eigenschaften

erhöhter Brandschutz gemäß EN 45545-2

fehlerfreie Signalübertragung

absolut stabile Energieübertragung

optimale Medienbeständigkeit

Zuverlässige Systemfunktion

Neu ist das Sortiment an Spezialkabeln mit M12 Steckern die dem Industrial Ethernet Standard entsprechen und gemäß DIN EN 50155 zertifiziert sind.

Hohe Ausfallsicherheit Dank moderner Qualitätssicherung

Ein hochwertiges Bahnkabel entsteht durch die Auswahl geeigneter Werkstoffesowie einer durchdachten und anwendungsspezifischen Konstruktion, das in einer modernen Fertigung produziert wird und eine qualifizierte Qualitätssicherung durchläuft.

Die Qualifikation des Eltec-QS-Teams sowie unsere modernen Prüfeinrichtungensind optimal auf die speziellen Prüfanforderungen entsprechend der Bahnnorm ausgerichtet.

Bei allen Kabeln für schienengebundene Fahrzeuge erfolgt eine 100% Prüfung mittels Prüfkriterien, die sich an der konkreten Anforderung oder Vorgabe des Auftraggebers orientieren.

Das Eltec-Technology-Prüfspektrum

Erstellen von Schliffbildern

Nachweis von Gasdichtigkeit

Isolation-Kurzschlusstest / 1,5 KV

Vibrationsmessungen

Abzugskraftmessung

Strom-Durchgangsmessung

Übergangswiderstandmessung

EMV-Prüfung

Auszug aus dem Eltec-Technology Produktspektrum

In Kooperation mit namhaften Herstellern für Bahntechnologie aus Deutschland liefert Eltec-Technology im Bereich Bahnkabel unter anderem Leitungen und Verkabelungssysteme für

Notrufsysteme

Tunnelnotrufsysteme

On-Bord-Anwendungen

Fahrgastinformationssysteme

Telematiksysteme

Fahrerassistenzsysteme

Videoüberwachungssysteme

Automatische Fahrgastzählung





