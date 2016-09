Meditatives Gitarrenkonzert mit Bruno Aleppio in der Tripada Akademie Wuppertal

10 Jahre Tripada in der Hofaue in Wuppertal Elberfeld

Bruno Aleppio zu Gast in der Tripada Akademie

(firmenpresse) - Gitarrenkonzert mit Bruno Aleppio am 30.10.2016 in der Tripada Akademie



Aus Anlass des 10jährigen Bestehens in der Tripada Akademie ist Bruno Aleppio Gast auf der 10- Jahresfeier in der Hofaue 63.



Was Mitte der 1990er Jahre mit wenigen Kursen begann, nahm im Jahre 2001 mit der damaligen "Yogaschule Wuppertal - Institut für Gesundheitsförderung" in einem Loft mit 100 qm in der Hochstrasse erste Gestalt an. Nach 5 Jahren ist die Bildungseinrichtung in die Hofaue 63 umgezogen und hat dort am 1.11.2006 mit 230 qm eröffnet. Nur 2 Jahre später wurde die Fläche auf 460 qm erweitert. In drei schönen Übungsräumen von 80 bis 100 qm bieten wir seither viele Kurse und Ausbildungen an. Über 10.000 Wuppertaler waren schon bei uns und dafür bedanken wir uns.



Zu dem Programm (http://tripada-wuppertal.de/news/grosse-jubilaeumsparty-am-29-30-oktober/) gehört untere anderem das Gitarren Konzert von Bruno Aleppio (http://www.brunoaleppio.com). Lassen wir uns verzaubern von den schönen Klängen, die Bruno Aleppio aus seiner Gitarre zaubert. Die meditativen Klänge bringen tiefe Entspannung in jede Zelle des Körpers und entführen uns in die wunderbarsten Traumwelten. Sie tauchen uns ein in ein Gefühl von Geborgenheit und Wärme. Das Konzert wird am Sonntag, den 30.10.2016, um 17.30 Uhr in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga (http://www.tripada-wuppertal.de) in der Hofaue 63 in 42103 Wuppertal stattfinden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tripada-wuppertal.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada - Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer - Ausbildung, eine Kinder - Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hans Deutzmann

PresseKontakt / Agentur:

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

info(at)tripada.de

0202 979 854 0

http://www.tripada.de



Datum: 30.09.2016 - 18:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1407223

Anzahl Zeichen: 1518

Kontakt-Informationen:

Firma: Hans Deutzmann

Ansprechpartner: Hans Deutzmann

Stadt: Wuppertal

Telefon: 0202 979 854 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung