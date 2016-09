Electric Paper Informationssysteme auf der M-Files® Partner Conference in Miami

(PresseBox) - Es ist wieder soweit: Vom 4. bis zum 6. Oktober findet die jährliche M-Files® Americas Partner Conference in den USA statt, diesmal im wunderschönen Miami Beach in Florida. Das Partnermeeting richtet sich an den Vertrieb, das Marketing sowie technische Abteilungen der M-Files® Partnerunternehmen. Auf dem Event werden ca. 250 Teilnehmer aus über 75 Unternehmen aus dem Raum Asia-Pacific (APAC) erwartet. Wie immer punktet M-Files® mit einem umfangreichem Rahmenprogramm und Gastrednern der Extraklasse, wie beispielsweise Gastredner von Forrester und Nucleus Research.

Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein und abermals als Bronze Sponsor aufzutreten. Thorsten Schwandt, Leiter Professional Services sowie unser neuer Vertriebsleiter Dr. Martin Lisowski werden in Miami vor Ort sein und unsere neuesten Eigenentwicklungen unserer M-Power Familie, die sog. Add-Ons, für M-Files, vorstellen. Diese vertreiben wir ausschließlich über M-Files® Partner. Unter dem Motto ?Join the M-Power universe? freuen wir uns auf viele gute Gespräche mit anderen M-Files Partnern und Gastrednern auf der Konferenz.

Aufgabenschwerpunkte: Belege erfassen, OCR, Barcode und Handschrift erkennen, papierhafte und elektronische Formulare und Workflows effizient unterstützen - seit bald 20 Jahren steht Electric Paper für Lösungen - bestehend aus Software, Hardware und Dienstleistungen - zur Automation von Datenerfassung und elektronischem Dokumentenmanagement (DMS).

Seit der Gründung haben wir mehr als 1000 Projekte in den verschiedensten Branchen und unterschiedlichsten Aufgabenstellungen rund um das Thema Capturing und Formularworkflow erfolgreich abgeschlossen und können uns zu Recht als Experten in unserem Gebiet bezeichnen.





