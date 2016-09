Netzlink startet Relaunch des IT-Servicekonzepts Helplink

Braunschweiger Systemhaus bietet ab Oktober individuelle Leistungen für bestehende und Neu-Kunden

(firmenpresse) - Braunschweig, im September 2016 — Netzlink reagiert auf geänderte Kundenbedürfnisse und lanciert zum Oktober 2016 die neue Version des umfassenden IT-Servicekonzeptes Helplink. Aus einem umfangreichen Servicekatalog wählen die Kunden des Braunschweiger Systemhauses individuell ihre Leistungen aus. Flexible Laufzeiten machen den IT-Service so variabel wie möglich.



Bereits seit 15 Jahren steht der IT-Service Helplink den Kunden des Braunschweiger IT-Systemhauses erfolgreich zur Seite. Nun war es an der Zeit, das Servicekonzept an die geänderten Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Wirtschaftliche Veränderungen wie z. B. immer kürzere Produktzyklen oder stets wechselnde Marktanforderungen aber auch technische Neuerungen im Bereich der IT, haben Netzlink dazu bewogen, Helplink neu zu gestalten. „Unsere Kunden benötigen die Sicherheit, dass ihre IT jederzeit funktionsfähig ist, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, betont Marcin Zukowski, Produktmanager für den Bereich der IT-Services bei Netzlink. Weg vom Entstörungsbetrieb, hin zu einem jederzeit störungsfreien IT-Betrieb geht es bei Helplink nun nicht mehr darum, dass IT-Systeme repariert werden, sondern darum, dass sie immer problemlos funktionieren und immer auf dem neuesten Stand sind.



Umfangreicher Servicekatalog statt Modulen

Im Vergleich zur Vorgängerversion stehen den Kunden keine Module zur Auswahl, sondern ein umfangreicher Servicekatalog, aus dem die Service Items und Service Level Agreements nach Bedarf ausgewählt und zusammengestellt werden können. Alle denkbaren Leistungen rund um Hardware, Speicher, Netzwerke oder Automatisierungslösungen und Managed Services sind mit Helplink möglich.



Übersichtliches Dashboard für Einsicht in Leistungsindikatoren

Übersichtlich ist nicht nur das eigene Dashboard, mit dem jeder Kunde den Überblick die aktuellen Leistungsindikatoren (KPI) erhält. Auch die Abrechnung ist modern konzipiert. „Ich finde es gut, dass wir unseren Kunden völlig transparent mit nutzungsabhängigen Pauschalpreisen entgegenkommen können. Wenn sich die Bedürfnisse ändern, können Leistungen auch spontan hinzugebucht, erweitert oder gekündigt werden“, freut sich Zukowski. Mehr Informationen unter: www.helplink.de









Die Netzlink Informationstechnik GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig sowie weiteren sechs Standorten in Deutschland wurde 1997 gegründet. Netzlink entwickelt und implementiert maßgeschneiderte IT- und Kommunikationslösungen für Kunden zahlreicher Branchen. Die Kunden erhalten ein umfassendes Leistungspaket aus einer Hand: Beratung, Konzeption, Entwicklung, Integration, individuelle Service- und Wartungsvereinbarungen. Die enge Zusammenarbeit mit anderen renommierten Systemhäusern aus Deutschland unter dem Dach der GROUPLINK GmbH sowie die Entwicklung eigener systemübergreifender Lösungen, macht es Netzlink möglich, für vielfältige Anforderungen die passende Lösung zu liefern.

