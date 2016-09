Targetoo Mobile DSP eröffnet Büro in Berlin

International agierender Mobile DSP Anbieter setzt globalen Wachstumskurs fort und eröffnet sein erstes Büro in Berlin

(PresseBox) - Targetoo verstärkt seine Aktivitäten in Deutschland und eröffnet sein erstes Büro in Berlin. Mobile Programmatic Advertising erlebt einen rasanten Aufschwung.

?Wir freuen uns über die Büroeröffnung in Deutschland, die zum einen unseren internationalen Wachstumskurs widerspiegelt und zum anderen auch die Wichtigkeit des deutschen Marktes für unser Unternehmen betont?, erklärt Mehmet Seker, Business Development Manager Germany bei Targetoo. ?Mit der deutschen Niederlassung werden wir der steigenden Nachfrage nach unseren Produkten gerecht und können durch kürzere Wege zum Kunden die Betreuung vor Ort auch in Österreich und der Schweiz optimieren.?

Weltweit verfügt Targetoo über vier Niederlassungen. Neben dem Hauptsitz von Targetoo in Amsterdam unterhält der Mobile DSP Anbieter internationale Büros in Spanien (Barcelona) und Großbritannien (London).

Über Targetoo GmbH

Targetoo bietet eine dedizierte Mobile DSP Plattform für den programmatischen Einkauf von mobilem Werbeinventar. Weltweit führende Agenturen und Unternehmen vertrauen auf Targetoo, um mit Unterstützung von Targetoo Mobile DSP direkten Zugang zu den führenden Inventarmarktplätzen mit einem sehr breiten Portfolio an Werbeinventar

(Mobile Website und In-App) zu einem vorteilhaften Preis-Leistungsverhältnis zu erhalten. Mit Anbindung von 26 Adexchanges und 750 Targeting-Optionen erreichen Agenturen größte Transparenz für Werbetreibende, große Reichweite in GEO-Targeting und können mit unserer Demand-Side-Plattform (DSP) den besten Preis im RTB-Umfeld ersteigern.

Weitere Informationen finden Sie unter http://targetoo.de.

Kontakt Targetoo Deutschland:

Mehmet Seker

Business Development Manager

Targetoo Mobile DSP

M +49 (0) 178 977 555 7

T +31 (0) 20 229 4294

E mehmet(at)targetoo.de

W www.targetoo.de





Inline Sales GmbH: Services - MADE IN GERMANY

Die Inline Sales GmbH, mit Sitz in München, Frankfurt und Hannover, ist Spezialist für Business Process Outsourcing in Vertrieb und Marketing. Die Inline Sales GmbH übernimmt für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, für Regierungen, Konsulate und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften aus der ganzen Welt den strategischen und operativen Geschäftsaufbau durch die Bereitstellung von Services und Ressourcen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development.

Die Dienstleistungen der Inline Sales GmbH wurden in 2008 und 2009 als qualifiziertes INNOVATIONSPRODUKT, in 2009 als qualifiziertes INDUSTRIEPRODUKT, in 2013 als "BEST OF INDUSTRIEPREIS 2013", in 2014 als "BEST OF INNOVATIONSPREIS IT 2014" und in 2016 als "BEST OF INDUSTRIEPREIS 2016" von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

Die Inline Sales GmbH ist Bestandteil der Inline Sales International Group und verantwortlich für das Geschäft der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Weitere Niederlassungen und Vertriebsbüros der Gruppe befinden sich in vielen Ländern in Europa, USA, Asien und Afrika.

In ihrer über 16-jährigen Tätigkeit hat die Inline Sales International Group namhafte Kunden betreut wie British Telecom, BBC, Linde, Motorola, COMPAREX, Samsung, EDS, Reed Elsevier oder Laser 2000. Darüber hinaus wurden bereits hunderte von kleinen und mittelständischen Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Außerdem arbeitete die Inline Sales GmbH bereits für die Landesregierung von Bayern und die Regierungen von Israel, Süd-Korea, Thailand, Malta, Australien, Belgien, Ungarn, Costa Rica und viele andere.





Datum: 30.09.2016 - 18:00

