23. INP Deutsche Pflege Portfolio Schlussphase

Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt der stationären Pflege mit sofort hoher monatlicher Auszahlung!

www.Pflegeimmobilienfonds.de

(firmenpresse) - Der 23. INP Deutsche Pflege Portfolio hat die Anleger überzeugt. Es sind bereits 90 Prozent des Eigenkapitals von 18,6 Millionen Euro platziert.



Als risikogemischter Publikums-AIF investiert der Fonds in drei moderne stationäre Pflegeimmobilien an den Standorten Leipzig (Sachsen), Radevormwald (Nordrhein-Westfalen) und Rodalben (Rheinland-Pfalz). Für alle drei Fondsimmobilien bestehen langfristige, indexierte Pachtverträge mit großen und renommierten Betreibergesellschaften. Private und institutionelle Investoren können sich bereits ab 10.000 EUR an dem 23. INP Deutsche Pflege Portfolio beteiligen. Die monatlichen Auszahlungen beginnen mit 5,25 % p. a. und steigen bis 5,50 %.



Die TKL.Fonds Gesellschaft für Fondsconception und -analyse mbH bewertet in ihrer Analyse den 23. INP Deutsche Pflege Portfolio mit der Gesamtnote SEHR GUT und 5 von maximal 5 Sternen. Besonders positiv schätzt TKL.Fonds die finanziellen Kennzahlen und die Vermietungssituation der drei Pflegeimmobilien.



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:



Drei stationäre Pflegeeinrichtungen ohne Fertigstellungs- oder Übernahmerisiken

Begehrte Standorte in Rodalben (Pfalz), Radevormwald (NRW) und Leipzig

Günstiger Einkauf

Inflationsschutz durch indexierte Pachtverträge

Renommierte und erfahrener Betreiber

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Erfahrener Initiator und Asset Manager: INP-Gruppe

Top-Leistungsbilanz

Monatliche Auszahlungen beginnend mit 5,25 % p. a. steigend auf 5,5 % p.a.

Mindestbeteiligung 10.000 EUR

TKL-Bestnote 5-Sterne SEHR GUT

Zeichnen zu BESTKONDITIONEN



Mit dem geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF) "23. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien" bietet sich Anlegern die Möglichkeit, am demografisch geprägten Wachstumsmarkt der stationäre Pflege zu partizipieren.



Alle zusätzlichen Informationen (Prospekte, wAI, Portfolio, Ratings, Bewertungen) können Sie auf unserer Webseite abrufen. http://www.pflegefonds.de/pflegefonds/23-inp-pflegefonds-portfolio-aif/





Für Fragen stehen wir Ihnen unter der gebührenfreien Tel.-Nr. 0800 22 100 22 gerne zur Verfügung!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pflegefonds.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments im Bereich Sozialimmobilien. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.

Dies ist eine Pressemitteilung von

CVM GmbH

PresseKontakt / Agentur:

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

info(at)pflegefonds.de

06021 - 22600

http://www.pflegefonds.de



Datum: 30.09.2016 - 19:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1407235

Anzahl Zeichen: 2352

Kontakt-Informationen:

Firma: CVM GmbH

Ansprechpartner: Stefanie Lorenzen

Stadt: Aschaffenburg

Telefon: 06021 - 22600





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung