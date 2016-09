Nabenhauer Consulting gewinnt mit E-Book-Kombi-Paket viele Geschäftspartner

(firmenpresse) - Steinach im September 2016 Endlich: Die Nabenhauer Consulting setzt dem langen Warten ihrer Geschäftspartner ein Ende und präsentiert ihr neues Produkt "E-Book-Kombi-Paket: Kundenmagnet - Praxisleitfaden - Ich kenn dich - darum kauf ich!". Alle Informationen rund um die Nabenhauer Consulting und ihre lang ersehnte Neuentwicklung lesen Sie hier http://smc-bundle.ich-kenn-dich-darum-kauf-ich.com/ .



In der Kundengewinnung ist die Nabenhauer Consulting seit vielen Jahren als zuverlässiger und innovativer Anbieter bekannt. Als kürzlich das Produkt E-Book-Kombi-Paket für den Markt freigegeben wurde, war die Reaktion bei Kunden und Geschäftspartnern sehr positiv. Gewinnbringend und Erfolg versprechend sind nur zwei Schlagworte, die des Öfteren im Zusammenhang mit der Präsentation von E-Book-Kombi-Paket von genannt wurden. Das E-Book-Kombi-Paket stellt eine hochkarätige Innovation dar und hat das Potenzial, die Wettbewerbsvorteile etablierter Anbieter zu neutralisieren. Die Geschäftsleitung und führende Fachleute sind sich über die hohe Akzeptanz der Neuentwicklung einig.



"Unser Ziel ist uns war es immer, das Hauptaugenmerk auf dem Kunden zu behalten - und das ist uns gelungen", verkündete der Geschäftsführer Robert Nabenhauer. Damit spielte er indirekt auch auf die wichtigsten Eigenschaften von E-Book-Kombi-Paket an, die insbesondere neuen Kunden und Interessenten den Nutzen erleichtern sollen. "Die Ergebnisse der nächsten Wochen werden untermauern, dass die eingeschlagene Strategie richtig ist", ergänzte Robert Nabenhauer.



Zunächst fing die Nabenhauer Consulting in mit einer kleinen Belegschaft an. Heute arbeiten freie Mitarbeiter für Nabenhauer Consulting. Zwischenzeitlich agiert das Unternehmen in mehreren europäischen Ländern. Eine Ausweitung der Geschäftsfelder ist bereits geplant durch eine innovative neue Produktreihe für den internationalen Vertrieb.





http://www.nabenhauer-consulting.com



Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

Nabenhauer Consulting

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Weidenhofstraße 22

9323 Steinach

presse(at)nabenhauer-consulting.com

+41 (0) 8 44 ? 00 01 55

http://www.nabenhauer-consulting.com



Firma: Nabenhauer Consulting

Ansprechpartner: Robert Nabenhauer

Stadt: Steinach

Telefon: +41 (0) 8 44 – 00 01 55





