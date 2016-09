Südwest Presse: Kommentar Leitkultur

Wieder aufgewärmt

(ots) - Es mag national-konservative Politiker ärgern, dass

die AfD in Umfragen zulegt. Die Debatte um eine deutsche Leitkultur

von Beginn dieses Jahrtausends aufzuwärmen wie Witwe Bolte einst den

Sauerkohl, wird die Gegner der Merkelschen Flüchtlingspolitik aber

kaum überzeugen. Vor 15 Jahren ist es Friedrich Merz nicht gelungen,

zu definieren, was mit dem Begriff gemeint sein soll. Seither

streiten CDU/CSU darüber. Der Aufruf aus Sachsen und Bayern liefert

ebenfalls keine Definition. Er beschreibt zwar einen aufgeklärten

Verfassungspatriotismus, nennt dazu aber etwa "unsere Traditionen,

unsere Lebensweise und unsere gemeinsamen Werte", als existiere eine

Art "Volksgemeinschaft". Was die Verfasser damit meinen, behalten sie

allerdings für sich. Denn da beginnen die Schwierigkeiten, klare

Aussagen zu treffen. Gibt es heute eine generelle deutsche

Lebensweise oder deutsche Tradition? Wie weit reicht sie zurück? In

die Kleinstaaten des Mittelalters und der frühen Neuzeit? In das

Heilige Römische Reich Deutscher Nation? Die Unionspolitiker dürften

bemerkt haben, dass es der AfD heftig misslingt, ihr "deutsches Volk"

zu definieren, für das sie vorgibt, Politik zu machen. Zum Glück gibt

es auch keine festgelegte deutsche Leitkultur, nicht einmal eine

bayerische, schwäbische oder sächsische. Das Grundgesetz schenkt

jedem Einzelnen die Freiheit, sofern sie nicht die Freiheit anderer

beschneidet. Und natürlich verlangt ein Leben in Deutschland, dass

man die Landessprache spricht. Für diese Erkenntnis bedurfte es des

unionsübergreifenden Patriotismus¬¬papiers wahrlich nicht. Die Union

sollte die AfD bekämpfen statt ihr irgendwie, aber eher hilflos,

hinterherzustolpern.







