Mitteldeutsche Zeitung: zur Deutschen Bank

(ots) - Zur Klarstellung: Die Pleite steht nicht an. Die

Deutsche Bank hat Ertragsprobleme, Rechtsprobleme, technische

Probleme - aber kein Liquiditätsproblem. Ihr Puffer beträgt stolze

215 Milliarden Euro. Darüber hinaus könnte sie sich im Notfall

etliches Geld von der Europäischen Zentralbank borgen. Die Strafe der

US-Behörden wird nicht die befürchteten 14 Milliarden Dollar

betragen, sondern wohl 5,4 Milliarden. Selbst im ersten Fall wäre die

Bank weder insolvent noch ihr Kapitalpuffer unerlaubt niedrig. Und

auch wenn die Bundesregierung Pläne zur Rettung der Bank durchspielen

würde, so spräche dies nicht für eine nahende Pleite, sondern nur

dafür, dass die Regierung sich auf alles vorbereitet, also ihren Job

macht. Wer aus dem niedrigen Aktienkurs auf eine Pleite-Gefahr

schließt, hält die Börse für eine Kommission zur Bewertung der

wirtschaftlichen Realität. Das aber ist zu viel der Ehre. Die Börse

spielt nur.







