Pro Real Deutschland Fonds 4

Kurzläufer Pro Real Deutschland 4 (3 Jahre) mit 6,0 % p.a. quartalsweiser Auszahlung steigend auf 6,5 % p.a.

www.proreal-deutschland.de

(firmenpresse) - Bis 2030 werden Prognosen zufolge in den sieben großen Metropolregionen Deutschlands insgesamt zwei Millionen Menschen mehr leben als heute. Dies bedeutet: Das Grundbedürfnis nach Wohnen in den Großstädten wird immer schwieriger zu befriedigen sein, die Nachfrage nach Wohnraum wird weiter zunehmen. Davon können Sie profitieren. Mit einer Kurzbeteiligung, die mittelbar in Wohnungsbauvorhaben in deutschen Metropolen investiert mit Schwerpunkt München. Ich begleite diesen Investitionsansatz erfolgreich seit mehreren Jahren.



Die Vorläuferfonds laufen alle planmäßig und haben alle Auszahlungen wie prospektiert geleistet. Neben regelmäßigen Auszahlungen gibt es auf der Projektseite weiterhin Positives zu vermelden. Substanzstarke Wohnimmobilienprojekte in München und Hamburg wurden angebunden und zum Teil sogar bereits wieder veräußert. Wie beispielsweise die Beteiligung in der Drosselstraße in Hamburg-Barmbek, die noch vor Baufertigstellung erfolgreich verkauft wurde. Nun wird die Erfolgsgeschichte mit dem ProReal Deutschland Fonds 4 fortgesetzt und eine weitere attraktive Kurzbeteiligung angeboten.



Die bewährte Anlagestrategie wird weiterhin konsequent umgesetzt: die mittelbare Beteiligung an Wohnungsbauvorhaben in Deutschland. Profitieren Sie von kurzen Investitionsphasen bis Baufertigstellung und Veräußerung der Wohnungen. Denn in diesem Zeitraum ist die Wertschöpfung in der Regel sehr hoch.



DIE VORTEILE:



Nur 3 Jahre Laufzeit

Auszahlung von 6,0 % p. a. steigend auf 6,5 %

Quartalsweise Auszahlungen (ab 01.10.2016)

Erfahrener Initiator mit exklusivem Zugriff auf attraktive Wohnbauvorhaben

Begehrte Lage München und Hamburg

Voll regulierter alternativer Investmentfonds (AIF)

Exklusive Objekte

Mindestbeteiligung 10.000 EUR



Weitere Informationen: http://www.proreal-deutschland.de





Die CVM Unternehmensgruppe besteht seit 1987 und bietet innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.



Die Angebote werden durch unabhängige Analysten geprüft und erhielten sehr gute Beurteilungen mit Bestnoten.

Kommentare zur Pressemitteilung