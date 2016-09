Das Produkt, das gibt Anlass zur Freude

(firmenpresse) - Steinach im September 2016 Ungebremster Enthusiasmus über ein Produkt der Nabenhauer Consulting. Die innovativen Eigenschaften inspirieren Kunden und Interessenten und setzen neue Maßstäbe. Einen schnellen Überblick zu dem umfassenden Angebot der Nabenhauer Consulting finden Sie hier: http://www.presales-marketing-system.com/

Seit langem ist Nabenhauer Consulting für innovative und qualitativ gute Produkte im Bereich "Kundengewinnung" bekannt. Vor etwas mehr als 2 Jahr landete die Firma einen Coup: Der Video Kurs Das PreSales Marketing System übertrifft die Erwartungen. Die Neuentwicklung wurde auch im Rahmen der letzten Präsentation sehr gut aufgenommen. Erste Erfahrungen belegen, dass Video Kurs eine interessante Marktnische abdeckt und gut bei Nutzern ankommt. Das aber gilt nicht nur für den Markt in Deutschland: Auch international wird sich Video Kurs durchsetzen. Nabenhauer Consulting wagt somit einen weiteren Schritt hin zu einer internationalen Ausrichtung. Die Verantwortlichen sind überzeugt: Der Video Kurs Das PreSales Marketing System sichert Wettbewerbsvorteile und stärkt die Position des Unternehmens.



Die Vorteile des Video Kurses liegen auf der Hand: Das Onlineangebot http://www.presales-marketing-system.com/ wurde von einer Gruppe von Experten ins Leben gerufen und hebt sich durch hervor.

Im ersten Teil erfahren Sie mehr über die grundlegenden Prinzipien des PreSales Marketings. Im zweiten Teil geht es darum, warum der Aufbau eines Expertenstatus Ihren Erfolg entscheidend beeinflussen kann. In den weiteren 3 Teilen erfahren Sie unter anderem, wie Sie neue Kontakte generieren und pflegen und wie Sie diesen Prozess vollständig automatisieren können.



"Der Markt war reif für dieses Produkt", verkündete Geschäftsführer Robert Nabenhauer und konnte seine Begeisterung nur wenig verbergen. Er ist sich offensichtlich in jeder Hinsicht über die zukunftsweisenden Eigenschaften des Ansatzes dieses Video Kurses bewusst.





http://www.nabenhauer-consulting.com



Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

Nabenhauer Consulting

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Weidenhofstr. 22

9323 Steinach

presse(at)nabenhauer-consulting.com

01805 - 55833 1

http://www.nabenhauer-consulting.com



Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Steinach

Telefon: 08 44 00 01 55





