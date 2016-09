Heimlich, still und leise: Gratis Produkt ist neuer Standard der Nabenhauer Consulting

(firmenpresse) - Steinach im September 2016

Im Social-Media-Marketing ist Nabenhauer Consulting bekannt als ein innovatives und aktives Unternehmen mit einer intensiven Fokussierung auf das Kerngeschäft der automatisierten Interessentengewinnung. PreSales Marketing ist das Erfolgsprinzip und zugleich Komplettsystem für eine effiziente Vertriebsanbahnung durch Automatisierung. Es ist die weltweit einzigartige, ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie Ihre Vertriebsanbahnung auf Autopilot stellen können. Im Mittelpunkt stehen hierbei das Social-Media-Marketing sowie hochwirksame Online- Kommunikationsmaßnahmen. Unter anderem durch Social-Media-Marketing ist es Ihnen möglich, über 30 Millionen potentielle Kunden im deutschsprachigen Raum und über 500 Millionen Kunden weltweit zu nutzen! Mit PreSales Marketing stellen Sie Ihren Vertrieb und Ihr Marketing auf eine neue Basis und pushen Ihren Unternehmenserfolg an die Spitze.

Das Infoportal von Nabenhauer Consulting zeigt sich in neuen, lebendigen Farben: http://www.goodie1.presalesmarketing.com/ . Sie können nun noch bequemer zwischen den angebotenen kostenfreien E-Books auf der Seite auswählen. Im aufgeräumten Layout steht eine breite Auswahl von E-Books und Softwaren zur Verfügung.



"Es freut mich zu sehen, dass unsere Arbeit gut ankommt", sagte Robert Nabenhauer. Noch mehr werden sich die Kunden und Interessenten freuen, wenn Gratis Produkt erst einmal auf dem Markt ist. Die Marktrecherchen für Gratis Produkt sind vielversprechend und stellen damit der Nabenhauer Consulting ein großartiges Zukunftspotenzial in Aussicht.



Vieles spricht für einen Erfolg von Gratis Produkt, denn Nabenhauer Consulting konnte bereits eine Reihe von innovativen Produkten erfolgreich im Markt lancieren. Beginnen Sie jetzt und starten Sie durch mit den ersten Adressen der Verzeichnisse.





http://www.nabenhauer-consulting.com



Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

Nabenhauer Consulting

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Weidenhofstraße 22

9323 Steinach

presse(at)nabenhauer-consulting.com

+41 (0) 8 44 ? 00 01 55

http://www.nabenhauer-consulting.com



Firma: Nabenhauer Consulting

Ansprechpartner: Robert Nabenhauer

Stadt: Steinach

Telefon: +41 (0) 8 44 – 00 01 55





