Wachstumsmarkt 3D-Druck: 3Dmensionals vergrößert Angebot

Nach Bezug der neuen Räume mit mehr Lagerkapazität sind jetzt noch mehr 3D-Drucker, 3D-Scanner und 3D-Filamente kurzfristig lieferbar

(firmenpresse) - Köln, im September 2016 – 3D-Druck-Experte 3Dmensionals bietet seinen Kunden ab sofort ein deutlich erweitertes Angebot. Neben dem klassischen Portfolio sind auch Neuheiten wie die edel designten Dual-Feed-3D-Drucker von Builder, die professionellen 3D-Scanner von Shining und ein noch umfangreicheres Sortiment an Filamenten und Zubehör schnell verfügbar. Die neuen Büro- und Lagerräume im Kölner Stadtteil Lövenich machen es möglich.



„Wir möchten unseren Kunden den bestmöglichen Service rund um das Thema 3D-Druck bieten“, so Uwe Krill, Geschäftsführer von 3Dmensionals. „Dazu gehört eine schnelle Lieferung durch entsprechende Lagerhaltung vieler Produkte. Wir freuen uns daher, dass wir hier im Kölner Westen passende Räumlichkeiten beziehen konnten.“



3Dmensionals fokussiert sich auf den beratungsunterstützten Verkauf von 3D-Druckern, 3D-Scannern und 3D-Filamenten von namhaften Markenherstellern und hat sein Angebot seit der Gründung vor drei Jahren kontinuierlich ausgebaut. So sind aktuell über 1.000 Produkte verfügbar.



„Der Markt für 3D-Drucker und die entsprechenden Dienstleistungen wächst kontinuierlich“, erklärt Uwe Krill, Geschäftsführer von 3Dmensionals. „Und die Marktforscher von IDC erwarten bis 2020 eine deutliche Steigerung: Laut ihren Prognosen soll sich der Umsatz in den kommenden vier Jahren verdoppeln.“



Auch bei dem Kölner Unternehmen geht man von einem starken Wachstum aus. Dementsprechend wird das Angebot permanent erweitert. Neu im Portfolio von 3Dmensionals sind beispielsweise die modernen Dual-Feed-3D-Drucker des niederländischen Anbieters Builder. Mit dem Builder Premium Dual-Feed-3D-Drucker können selbst komplexe Prototypen und große Objekte zeitsparend und - dank geringer Materialkosten - auch budgetfreundlich gefertigt werden. Der geschlossene Bauraum ermöglicht eine Druckhöhe bis 600 mm. Mit der integrierten Kamera haben Anwender dabei den Druckprozess jederzeit per Live-Aufnahme im Blick.



Optimale Ergänzung zu einem 3D-Drucker ist ein leistungsstarker 3D-Scanner, beispielsweise der EinScan-Pro 3D-Handscanner von Shining, der Objekte in einer Größe von drei cm bis vier Meter scannen kann und eine optimale Scan-Qualität für den professionellen Einsatz bietet.





3Dmensionals erweitert auch das Angebot an Zubehör, Software und Filamenten kontinuierlich. Neu im Portfolio sind z.B. die original Ultimaker Filamente in vielen verschiedenen Farben, die speziell für den Einsatz mit 3D-Druckern von Ultimaker entwickelt wurden. Außerdem bietet 3Dmensionals nun die gesamte Palette von Polymaker Filamenten lagerhaltend an. Diese verfügen über exzellente mechanische Eigenschaften und bieten eine hohe Qualität, da sie bis zu neunmal stärker sind als normales PLA und in vielen Fällen sogar stärker als ABS.



Weitere Informationen zu 3Dmensionals: www.3Dmensionals.de







http://www.3dmensionals.de



3Dmensionals ist als Vollsortimenter fokussiert auf die Vermarktung von Produkten rund um den Bereich 3D-Drucker und 3D-Scanner. Sowohl für Geschäftskunden, Universitäten und Schulen, Prosumer und private Anwender bietet 3Dmensionals als autorisierter Vertriebspartner namhafter Hersteller immer die richtige Lösung. Hier eine Auswahl: 3D Systems, Artec, Asiga, Beeverycreative, Builder, BuildTak, Colorfabb, David Vision Systems, EVO-tech, Fablitec, Felix Printers, FormFutura, Fuel3D, German RepRap, HAGE, IGUS, Innofil3D, Kühling&Kühling, Lay-Filaments, Leapfrog, MakerBot, netfabb, NextEngine, NinjaFlex, Polymaker, TierTime, RecFusion, Shining3D, Simplify3D, SKANECT, Stratasys, Taulman 3D, Ultimaker, Verbatim und Zortrax.



3Dmensionals ist eine Marke der PONTIALIS GmbH & Co KG, Köln.



Uwe Krill

Geschäftsführung

3Dmensionals / PONTIALIS GmbH & Co. KG

Ottostraße 12

50859 Köln

E-Mail: info(at)3dmensionals.de

Tel: 02234-27660-11



Andrea Weinholz

Weinholz Kommunikation

Plinganserstr. 59

81369 München

E-Mail: a.weinholz(at)profil-marketing.com

Tel: 0 89 – 24 24 16 95



Kommentare zur Pressemitteilung