NBU unterstützt Umschuldung von Mriya Agro Holding

http://mriya.ua/en/news/detail/mriya-agro-holding-publishes-key-de

bt-restructuring-heads-of-terms/



Die Nationalbank der Ukraine hat internationalen Gläubigern

gegenüber ihre Unterstützung bei der Umschuldung der Mriya Agro

Holding in Höhe von 1,1 Milliarde USD zugesagt. Vertreter der

Nationalbank begrüßten Mriyas jüngste Bemühungen, den Eckpunkten (htt

p://mriya.ua/en/news/detail/mriya-agro-holding-publishes-key-debt-res

tructuring-heads-of-terms/) zur Umschuldung durch die

Koordinationskomitees von Banken und Bonds zuzustimmen, und

erklärten, dies sei im Interesse der gesamten Ukraine.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160923/411303LOGO )



Dem vereinbarten Umstrukturierungsplan zufolge sollen sämtliche

ungesicherten Schulden der Mriya Agro Holding nach dem

Pari-Passu-Grundsatz im Hinblick auf die vorgeschlagene Sanierung

sowie auf die Instrumente nach der Umstrukturierung gleich und fair

behandelt werden. Um den Einschränkungen aller ungesicherten

Gläubiger Rechnung zu tragen, werden im Rahmen der Umstrukturierung

alle bestehenden ungesicherten Forderungen (sowohl von Banken als

auch aus Anleihen) im Rahmen einer Darlehen-A/Darlehen-B-Struktur

betrachtet werden. Nach ihrer Umsetzung sollte die Umstrukturierung

Mriyas operative Konzernschulden auf ein erträgliches Schuldenniveau

von maximal 330 Millionen USD reduziert haben.



Dem Pressedienst der Nationalbank zufolge wird MRIYAs Umschuldung

einen erfolgreichen Präzedenzfall für den Schutz der Rechte von

Investoren und Gläubigern in der Ukraine schaffen und klar zeigen,

dass eine umfangreiche Schuldenumstrukturierung, die sämtliche

Gläubiger einbezieht, nach ukrainischem Recht durchführbar ist.



Ein solch einvernehmlicher und transparenter Ansatz an eine

Umstrukturierung garantiert nicht nur eine gleichberechtigte



Behandlung sämtlicher Gläubiger, sondern stellt auch für andere

Unternehmen, die in der Ukraine aktiv sind, ein positives Beispiel

dar.







