Rheinische Post: Kommentar /

Respekt vor den Opfern verlangt Geduld

= Von Thomas Reisener

(ots) - Zwei Tote, sieben Schwerverletzte und ein

ruiniertes Krankenhaus sind die vorläufige Bilanz der

Brandkatastrophe in der Bochumer Bergmannsheil-Klinik. Neben das

Mitgefühl für die Opfer und ihre Angehörigen schleicht sich

Beklemmung: Die Vorstellung von hilflosen Menschen, die sich

krankheitsbedingt nicht aus eigener Kraft vor den Flammen in

Sicherheit bringen konnten, löst besondere Betroffenheit aus. Genau

diese besondere Betroffenheit ist auch der Motor für die schnellen

Forderungen, die jetzt - wie nach jeder Katastrophe - wieder zu hören

sind. In diesem Fall ist es der reflexhafte Ruf nach mehr Brandschutz

für Krankenhäuser. Die Forderung ist billig, ihre Umsetzung nicht.

Aber wer will ihr am ersten Tag nach einer solchen Katastrophe schon

widersprechen? Allerdings machen sich dafür jetzt auch Stimmen stark,

die sonst immer nur gegen die steigenden Kosten im Gesundheitssystem

wettern. Da werden Widersprüche sichtbar. Es ist schlicht noch zu

früh für Schlussfolgerungen. Erst wenn die Ursache der Katastrophe

von Bochum feststeht, können Experten Schuldige identifizieren und

Maßnahmen ableiten. Das abzuwarten, ist auch eine Frage des Respekts

gegenüber den Opfern.



