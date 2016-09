KLETTERSPASS FÜR JEDERMANN - TAG DER OFFENEN TÜR AM 8.10. IN DER BOULDERWELT REGENSBURG



Am Samstag den 08.10.2016 bietet sich die ideale Gelegenheit bei einem Tag der offenen Tür alle Facetten der Boulderwelt Regensburg kennenzulernen. Das bunte Rahmenprogramm zwischen 10 und 18 Uhr verleiht den Besuchern erste Einblicke in die Trendsportart Bouldern. Zudem gibt es ein Spiel- und Spaßprogramm für Kinder sowie Schnupper-Yogastunden. Der Eintritt ist den ganzen Tag über frei.

(firmenpresse) - „Klettern ohne Furcht und Tadel“ ist das Motto der Boulderwelt Regensburg, eine Kletterhalle im Gewerbepark Regensburg, in der ohne Seil und Gurt in einer sicheren Absprunghöhe „gebouldert“ werden kann. Das Aufkommen wird dabei von speziellen Weichbodenmatten gedämpft. Es ist eine spielerische und kommunikative Sportart für Groß und Klein. Verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten Anfängern wie Fortgeschrittenen die passende Herausforderung.



Die Boulderwelt öffnet am Tag der offenen Tür um 8 Uhr, das Programm beginnt um 10 Uhr. Den ganzen Tag über können Neugierige bei freiem Eintritt die Sportart Bouldern und die Boulderwelt kennenlernen. Für Boulderneulinge besteht die Möglichkeit an einer kostenlosen Einführung teilzunehmen. Ausgebildete Trainer führen durch die Halle und verraten die ersten Tipps und Tricks. Bei 60-minütigen Schnupper-Yogastunden bringt das Boulderwelt-Team Körper und Geist in Balance. Yoga ist eine ideale Ergänzung zum Bouldern, da es die beanspruchte Muskulatur dehnt und kräftigt.



Kinder liegen dem Boulderwelt-Team besonders am Herzen. Für sie findet sich im Obergeschoss eine große, separate und mit viel Liebe gestaltete Kinderwelt: 300m² reine Kletterfläche nur für Kinder mit kindgerechten Griffen und Abständen. Am Tag der offenen Tür können die Kinder mit ausgebildeten Trainer die ersten Boulder erklimmen und bekommen auf spielerische Weise die neue Sportart vermittelt. Auch Boulderwelt-Maskottchen Yaffi wird natürlich als Ehrengast mit von der Partie sein und freut sich auf viele kleine Gäste zum Herumtollen.



Für das leibliche Wohl wird den ganzen Tag mit Kaffee, frischem Kuchen und Grillspezialitäten gesorgt. Verspeist werden können die Leckereien im gemütlichen Bistro, in der Eltern Lounge bei der Kinderwelt oder bei schönem Wetter auch auf der Terrasse im Outdoor-Boulderbereich.





Boulderwelt Regensburg

Im Gewerbepark, A46

93059 Regensburg



http://www.boulderwelt-regensburg.de/



https://seafile.cxo-projects.com/d/d27fb1b07f/

















http://www.boulderwelt-regensburg.de



Über die Boulderwelt:



Die Boulderwelt ist eine Boulderhalle, die sich durch eine helle freundliche Atmosphäre und viele abwechslungsreiche Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden auszeichnet. Anfänger bis Profi - hier findet jeder die passende Herausforderung. Für Kinder und Familien gibt es einen separaten Kinderbereich, in dem die Kleinen nach Lust und Laune klettern können. Im gemütlichen Café wird mit Kaffee und Kuchen, kleinen Snacks und warmen Speisen für das leibliche Wohl gesorgt.



Die erste Boulderwelt eröffnete im Juli 2010 im Münchner Osten und stellt mit einer Kletterfläche von über 1600 Quadratmeter eine der größten Boulderanlagen der Welt dar. Im März 2012 folgte die Eröffnung der zweiten Boulderwelt in Regensburg, kurz darauf die Eröffnung der dritten Boulderwelt in Frankfurt am Main. Im Herbst 2014 folgte die Boulderwelt München West, um dem hohen Bedarf in der Klettermetropole München gerecht zu werden.

Boulderwelt Regensburg

Nadia Hoffmann

Marketing und PR

presse(at)boulderwelt-regensburg.de

Telefon.: 089-30783424



Firma: Boulderwelt Regensburg

Ansprechpartner: Nadia Hoffmann

Stadt: Regensburg

Telefon: 071662775072



