Beyond the boundary - find the opportunity! Shanghai? Suzhou ? Jiangmen.

Delegationsreise des BVMW für deutsche Unternehmen nach China vom 23. bis 30. Oktober 2016

(PresseBox) - Der BVMW China bietet vom 23. bis 30. Oktober 2016 eine Delegationsreise für Unternehmen aus Deutschland nach China.

Diese Delegationsreise des BVMW China ist vor allem für Geschäftsführer, Manager und entsprechende Spezialisten konzipiert, die bisher nur wenig Einblick in die Potentiale und Herausforderungen des chinesischen Marktes hatten, diese aber bewusst kennenlernen und nutzen wollen.

Gleichzeitig ist sie jedoch auch gezielt für alle erfahrenen Manager gedacht, die bereits in China erfolgreich tätig, aber offen für weitere Optionen sind. Dabei wird auf den Aufbau nachhaltiger und vertriebsorientierter Geschäftskontakte für die Delegationsteilnehmer hoher Wert gelegt:

Genereller Programm-Ablauf:

- Besichtigung ausgewählter Industrieparks / Freihandelszonen in China.

- Informationen aus erster Hand über die aktuellen Bedingungen vor Ort für langfristige - Kooperationen und Investments.

- Bedeutung von ?Industrie 4.0? in China.

- Chinas Wirtschaftsstrategien ?Made in China 2025? und ?One Road One Belt? sowie Wirtschaftspotentiale für die deutschen Unternehmen.

- Konkrete Chancen für deutsche Unternehmen im Bereich Kooperation, Vertrieb, Produktion und Dienstleistungen.

- Kontakte zu potentiellen chinesischen Geschäftspartnern; offener Austausch im Rahmen von ?Matchmaking?-Veranstaltungen.

- Besichtigung ausgewählter chinesischer und deutscher Unternehmen.

- Aktiver Erfahrungsaustausch mit deutschen und chinesischen Managern.

- Aktiver Follow-up in Deutschland nach der Rückkehr.

BVMW China hat ein attraktives und exklusives Angebot für die deutschen Teilnehmer ausgearbeitet. Es beinhaltet die folgenden Leistungen:

- Flug Frankfurt / Main ? Shanghai; Shanghai ? Frankfurt / Main, Economy Class.

- Begrüßung in Peking durch hochrangige Vertreter des BVMW China.

- Sämtliche Gruppentransfers in China.



- Unterbringung im 4****-Hotel (Einzelzimmer) für den Zeitraum des Aufenthalts (5 Übernachtungen).

- Programm-Planung und alle Geschäftsgespräche (z. B. Übersetzer).

- Alle Kosten für den wirtschaftlichen wie auch kulturellen Teil des Programms gemäß obiger Angaben.

- Einladung zu 3 offiziellen Welcome Lunchs / Dinners.

- B2B-Gespräche mit potentiellen chinesischen Geschäftspartnern.

- Exklusive Veröffentlichung des Firmenprofils der Delegationsteilnehmer auf der Website und im Netzwerk des BVMW China (Reichweite / China: ca. 1,1 Mio. Unternehmen).

- Individuelle Anliegen und Fragen werden im Verlauf der Delegationsreise vom BVMW China aufgenommen und zeitnah geklärt.

- Nachbearbeitung der Reise in Deutschland durch den BVMW China.

Weitere Programminformationen, Anmeldeinformationen und Preise für das BTP China 2016.10 kann unter den unten angegebenen Kontaktdaten abgefragt werden.

Eine Anmeldung für dieses Programm ist bis einschließlich 08.10.2016 möglich.

Falls Sie weitere Fragen und Anliegen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Wenn Sie an der Teilnahme an dem BTP China 2016.10 interessiert sind, dann bitten wir Sie, mit uns unter den folgenden Daten Kontakt aufzunehmen:

BVMW China (Head Office Germany)

Kaiserstraße 20

31785 Hameln

Deutschland

Herr Rolf Frey, Business Travel Manager

Tel.: +49-5151-4084230

Mobil-Tel.: +49-163-8271557

E-Mail: rolf.frey(at)bvmw-china.com

Website: www.bvmw-china.com oder www.bvmw.de



Inline Sales GmbH: Services - MADE IN GERMANY

Die Inline Sales GmbH, mit Sitz in München, Frankfurt und Hannover, ist Spezialist für Business Process Outsourcing in Vertrieb und Marketing. Die Inline Sales GmbH übernimmt für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, für Regierungen, Konsulate und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften aus der ganzen Welt den strategischen und operativen Geschäftsaufbau durch die Bereitstellung von Services und Ressourcen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development.

Die Dienstleistungen der Inline Sales GmbH wurden in 2008 und 2009 als qualifiziertes INNOVATIONSPRODUKT, in 2009 als qualifiziertes INDUSTRIEPRODUKT, in 2013 als "BEST OF INDUSTRIEPREIS 2013", in 2014 als "BEST OF INNOVATIONSPREIS IT 2014" und in 2016 als "BEST OF INDUSTRIEPREIS 2016" von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

Die Inline Sales GmbH ist Bestandteil der Inline Sales International Group und verantwortlich für das Geschäft der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Weitere Niederlassungen und Vertriebsbüros der Gruppe befinden sich in vielen Ländern in Europa, USA, Asien und Afrika.

In ihrer über 16-jährigen Tätigkeit hat die Inline Sales International Group namhafte Kunden betreut wie British Telecom, BBC, Linde, Motorola, COMPAREX, Samsung, EDS, Reed Elsevier oder Laser 2000. Darüber hinaus wurden bereits hunderte von kleinen und mittelständischen Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Außerdem arbeitete die Inline Sales GmbH bereits für die Landesregierung von Bayern und die Regierungen von Israel, Süd-Korea, Thailand, Malta, Australien, Belgien, Ungarn, Costa Rica und viele andere.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Inline Sales GmbH: Services - MADE IN GERMANY

Die Inline Sales GmbH, mit Sitz in München, Frankfurt und Hannover, ist Spezialist für Business Process Outsourcing in Vertrieb und Marketing. Die Inline Sales GmbH übernimmt für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, für Regierungen, Konsulate und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften aus der ganzen Welt den strategischen und operativen Geschäftsaufbau durch die Bereitstellung von Services und Ressourcen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development.

Die Dienstleistungen der Inline Sales GmbH wurden in 2008 und 2009 als qualifiziertes INNOVATIONSPRODUKT, in 2009 als qualifiziertes INDUSTRIEPRODUKT, in 2013 als "BEST OF INDUSTRIEPREIS 2013", in 2014 als "BEST OF INNOVATIONSPREIS IT 2014" und in 2016 als "BEST OF INDUSTRIEPREIS 2016" von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

Die Inline Sales GmbH ist Bestandteil der Inline Sales International Group und verantwortlich für das Geschäft der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Weitere Niederlassungen und Vertriebsbüros der Gruppe befinden sich in vielen Ländern in Europa, USA, Asien und Afrika.

In ihrer über 16-jährigen Tätigkeit hat die Inline Sales International Group namhafte Kunden betreut wie British Telecom, BBC, Linde, Motorola, COMPAREX, Samsung, EDS, Reed Elsevier oder Laser 2000. Darüber hinaus wurden bereits hunderte von kleinen und mittelständischen Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Außerdem arbeitete die Inline Sales GmbH bereits für die Landesregierung von Bayern und die Regierungen von Israel, Süd-Korea, Thailand, Malta, Australien, Belgien, Ungarn, Costa Rica und viele andere.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Inline Sales GmbH

Datum: 30.09.2016 - 20:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1407261

Anzahl Zeichen: 5622

Kontakt-Informationen:

Firma: Inline Sales GmbH

Stadt: Hameln - Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung