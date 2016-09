Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum gesteuerten Auto fahren

(ots) - Wer im Straßenverkehr in andere Autos schaut,

wundert sich schon gar nicht mehr, dass Autofahrer nicht nur wartend

vor der Ampel, sondern auch während der Fahrt mit ihren Smartphones

beschäftigt sind. Vielleicht hat dieses Bild vom tippenden

Autofahrer die Internetkonzerne Apple und Google auf die Idee

gebracht, aus Pkw ferngesteuerte Smartphones mit Blechhülle und

Sitzgelegenheit zu machen. Denn wer immer online sein will, der kann

sich nicht auf den Verkehr konzentrieren. Schon längst scheint nicht

mehr die Frage zu sein, ob das automatisierte Autofahren kommt. Es

geht nur noch um den Zeitpunkt der Marktreife. Das machen die

inhaltlichen Schwerpunkte der eingesetzten Ethik-Kommission ganz

deutlich. Die Betrachtungen sind in erster Linie juristischer Art.

Was bedeutet: Letztendlich dreht sich fast alles um die Haftung. Wer

trägt die Schuld und bezahlt den Schaden, wenn in einem von Software

gelenkten Auto der falsch programmierte Algorithmus einen Unfall

verursacht? Politik und Wirtschaft sind sich offenbar einig, dass die

Autohersteller und ihre Zulieferer aus der Haftungspflicht genommen

werden sollen. Der Fahrer müsse stets »wahrnehmungsbereit« sein,

heißt es. Was soll das bedeuten? Wer auf seinem Smartphone eine

Nachricht schreibt oder einen Text liest, ist mit Sicherheit nicht

»wahrnehmungsbereit«. Wenn Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung

(»Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht«) in

dieser Form auch nach der Einführung selbstfahrender Autos weiter

gelten soll, dann drängt sich die Frage auf: Wozu soll das alles

überhaupt gut sein? In Deutschland ist die Skepsis groß. Nach dem

tödlichen Unfall mit einem computergesteuerten Tesla-Pkw sprachen

sich in einer Umfrage 83 Prozent gegen automatisiertes Fahren aus.

Dabei dürfte kaum jemand etwas gegen Assistenzsysteme wie Stau- und



Einparkautomatik haben. Die Wurzeln für das fehlende Vertrauen liegen

viel tiefer. Fremdgesteuertes Fahren beschränkt die Freiheit und die

Selbstbestimmung des Individuums. Apple, Google und die von ihnen

getriebenen Autohersteller wollen den Leuten einreden, dass es nichts

Schöneres gebe, als sich ins Auto zu setzen und die Hände vom Lenkrad

zu lassen. Welch ein Irrglaube. Dahinter steckt ein gefährlicher

Trend. Ähnlich wie bei der politisch forcierten Abschaffung des

Bargelds geht es bei der Beschränkung des selbstbestimmten

Individualverkehrs darum, Kontrolle auszuüben. Keine Scheine mehr im

Portemonnaie und keinen Autoschlüssel in der Jackentasche - wenn das

die Zukunft sein soll, ist es aus mit der Freiheit.







Datum: 30.09.2016 - 21:00

