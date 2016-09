Westfalenpost: Peres-Trauerfeier - Vermächtnis für den Frieden

(ots) - Selbst nach seinem Tod hat Schimon Peres das

geschafft, was ihn Zeit seines Lebens in der Politik angetrieben hat:

Menschen zusammen und ins Gespräch zu bringen. Über Grenzen hinweg.

Um Barrieren zu überwinden. Am Sarg des ehemaligen israelischen

Regierungschefs und Präsidenten kommt es zu Begegnungen mit

Seltenheitswert: US-Präsident Barack Obama spricht mit Israels

aktuellem Premier Benjamin Netanjahu - beide verbindet viel, aber

keine Freundschaft. Mit Palästinenserpräsident Abbas und Netanjahu

reichen sich zwei die Hand, die einander Feinde sind. Bilder mit

Symbolkraft. Dabei darf es nicht bleiben. Mit Peres ist der letzte

Staatsmann im Nahen Osten gestorben, der maßgeblich am

Oslo-Friedensprozess beteiligt war: PLO-Chef Jassir Arafat, Israels

Ex-Premier Jitzchak Rabin und Jordaniens König Hussein - sie alle

leben nicht mehr. Nun bekommt Peres seine letzte Ruhestätte auf dem

Herzl-Berg. Und die Welt muss bangen, dass damit ein Stück Hoffnung

auf Frieden zu Grabe getragen wird. Das Vermächtnis des

Friedensstifters Peres ist sein Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung.

Der beste Garant für den Staat Israel in Frieden sei ein eigener

Staat der Palästinenser, hat Peres einmal gesagt. Bis dahin braucht

es noch viele Begegnungen und Gespräche.







