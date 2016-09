Westfalenpost: Deutsche Bank - Die Angst vor einer Kettenreaktion ist berechtigt

(ots) - Erinnern Sie sich noch an die Banken- und

Finanzkrise 2007/2008? Die Lehman-Pleite brachte das gesamte

kapitalistische System auf unkontrollierte Weise ins Wanken. An der

Commerzbank sind die Folgen bis heute sichtbar. Nach wie vor hält der

Staat nach der Rettung mit Steuerzahler-Milliarden 15 Prozent an

Deutschlands zweitgrößtem Finanzinstitut. Die Deutsche Bank agierte

seinerzeit vom hohen Ross. Sie wies jede Form staatlicher Hilfe

zurück. In dieser Woche tat sie dies erneut, aber aus einer Position

der absoluten Schwäche heraus. Vertrauen stehe im Bankgeschäft am

Anfang von allem, predigt der Deutsche-Bank-Chef John Cryan gerade.

Und am Ende? Ist es futsch. Genau dies ist aktuell eines der großen

Probleme der Bank. Dass gierige Fondsmanager die Pleite-Gerüchteküche

mit Freude befeuern, um mit Leerverkäufen Profite zu machen, ist ein

übler Nebeneffekt. Die Deutsche Bank war allerdings auch nie

zimperlich, wenn es um Profite ging. Etliche Kommunen erinnern sich

nur ungern an ihre Derivat-Geschäfte. Der Vorwurf in den USA ist nun

ähnlich. Die Bank habe Risiken im Hypothekengeschäft verheimlicht.

Die Androhung von 12,5 Milliarden Euro Strafzahlungen kam zur Unzeit.

Also doch staatliche Hilfe? Für die Banker ein Horrorszenario. Schon

wegen dann beschränkter Boni. Noch mehr aber für Merkel und Co. Sie

dementieren aus gutem Grund, an Rettungsplänen zu arbeiten. Um die

Deutsche Bank nicht weiter zu schwächen. Vor allem aber hatten sie

einst beteuert, dass der Steuerzahler nie wieder für eine

"systemrelevante" Bank zur Kasse gebeten werde. Die bittere Wahrheit:

Auch die Deutsche Bank müsste gerettet werden, selbst wenn dies

politisch ein enormes Beben nach sich zöge.







Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion



Telefon: 02331/9174160



Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalenpost

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.09.2016 - 21:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1407268

Anzahl Zeichen: 2073

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalenpost

Stadt: Hagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung