Zimmer und Juniorsuiten im Hotel Dorotheenhof Weimar

(firmenpresse) - Es gibt moderne Städte mit einer imposanten, glitzernden Skyline, es gibt Städte mit einem mittelalterlichen Charakter und es gibt Städte, die haben einen ganz besonderen Charme, dem sich kein Besucher entziehen kann. Zu diesen Städten gehört Weimar, die Stadt der Dichter im Herzen von Thüringen. Weimar hat sich seine Geschichte bewahrt und zeigt sie stolz seinen Besuchern. Goethe hat sich in Weimar ebenso wohlgefühlt wie Schiller und auch der Komponist Franz Liszt hat seine Zeit in Weimar genossen. Besucher, die heute nach Weimar kommen, um sich die Stadt anzusehen, finden im Wellnesshotel Dorotheenhof das passende Hotel.



Die große Auswahl



Ein wunderschöner Park, eine herrliche Umgebung und eine große Auswahl an Zimmern - das sind nur drei Aspekte, die das Romantikhotel Dorotheenhof so besonders machen. Die Gäste wohnen in einem Haus, das durch seine historische Architektur begeistert und durch seine lange Geschichte beeindrucken kann. 1996 als vier Sterne Hotel eröffnet, bietet der Dorotheenhof heute Einzel- und Doppelzimmer sowie geräumige Juniorsuiten und Familienzimmer (http://www.wellnesshotel-weimar.de/zimmer-suiten/tiefurt-juniorsuiten.html). Die Gäste wohnen zwischen dem malerischen Ilmtal und den Weinbergen mit Sicht auf Schloss Tiefurt, den ehemaligen Sommersitz der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach.



Die Juniorsuiten im Wellnesshotel Dorotheenhof



Zwischen 25 und 40 Quadratmeter messen die Juniorsuiten im Wellnesshotel Dorotheenhof und sind damit ideal für alle Gäste, die ein großzügiges Platzangebot für ihren Aufenthalt in Weimar möchten. Jede der stilvoll eingerichteten Juniorsuiten hat ein Doppelbett mit zwei Matratzen und auf Wunsch auch eine bequeme Couch, die zum Bett umgestaltet werden kann. Die Badezimmer der Juniorsuiten sind mit Badewanne oder Dusche ausgestattet, es gibt einen Föhn und selbstverständlich auch einen Kosmetikspiegel. Gäste, die unter einer Allergie leiden, können eine Juniorsuite mit Parkettboden buchen und für die Gäste, die ein besonders langes Bett benötigen, hat das Wellnesshotel Dorotheenhof extralange Betten mit 2,10 m.





Mit allem Komfort



Alle Zimmer und Suiten im Wellnesshotel in Weimar verfügen über einen Internetzugang, einen modernen Fernseher mit Flachbildschirm, ein Telefon mit Direktwahl und eine Minibar. Nicht nur die Gäste, die einen erholsamen Urlaub in Weimar verbringen möchten, werden sich in diesen komfortablen Zimmern und Juniorsuiten sehr wohlfühlen, auch wer aus geschäftlichen Gründen in der thüringischen Stadt ist, hat die Möglichkeit, von seinem Zimmer aus zu arbeiten. Einige der Juniorsuiten bieten zudem die schöne Aussicht auf Schloss Tiefurt oder den weitläufigen Park.



Perfekt für Familien



Mit Kindern zu verreisen ist nicht immer ganz so einfach, denn vielfach müssen zwei Zimmer für die Eltern und die Kinder gebucht werden. Das Wellnesshotel Dorotheenhof bietet seinen Gästen ein Familienzimmer mit zwei Schlafzimmern, die durch einen geschmackvoll gestalteten Wohnraum miteinander verbunden werden. So bleiben Eltern und Kinder zusammen und wenn der Platz zum Schlafen nicht ausreichen sollte, dann besteht die Möglichkeit, die Couch in ein gemütliches Bett zu verwandeln.





DOROTHEENHOF: WEIMAR ERLEBEN - EIN GENUSS FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE



Entdecken Sie das 4-Sterne Superior Romantik Hotel Dorotheenhof Weimar, eingebettet in die sanfte Wald- und Weinlandschaft inmitten der Saale-Unstrut-Region und am Rande Weimars. Wohnen Sie in traumhafter Lage in einem unserer luxeriösen Einzelzimmer, Doppelzimmer oder Suiten und sind auf Schritt und Tritt mit der Klassikerstadt Weimar verbunden.

