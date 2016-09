Beauty und Spa im Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar

(firmenpresse) - Nicht immer reicht die Zeit für einen ausgiebigen Urlaub. Das muss auch nicht sein, denn ein Kurzurlaub kann durchaus reichen, um die Batterien wieder aufzuladen. Besonders gut geeignet ist ein Aufenthalt in einem Wellnesshotel, denn in einem solchen Hotel kommen alle wichtigen Komponenten zusammen, die einen Kurzurlaub so erfolgreich machen. Gäste, die nach Weimar kommen, um sich die geschichtsträchtige schöne Stadt in Thüringen anzusehen und die ein Zimmer im Wellnesshotel Dorotheenhof buchen, können die Hektik und den Stress des Alltags vergessen und sich in aller Ruhe entspannen.



Ausspannen im Spa-Bereich des Wellnesshotels Dorotheenhof



Der großzügige Spa-Bereich im Wellnesshotel Dorotheenhof misst 230 Quadratmeter und bietet seinen Gästen alles, was gebraucht wird, um sich rundherum wohlzufühlen. Die Gäste können in die klassische finnische Sauna oder in die Bio-Sauna gehen, sich nach dem Saunagang am Eisbrunnen erfrischen oder die wohlige Wärme der Infrarotkabine genießen. Es gibt ein Dampfbad und Erlebnisduschen, sowie einen Raum der Ruhe, der für alle, die gestresst sind, der perfekte Raum ist, um sich zu erholen. Für Paare, die gemeinsam einen Wellnessurlaub im Hotel Dorotheenhof erleben möchten, gibt es die Yin Yang Partnerwanne mit einem faszinierenden Farblicht und Klangerlebnis.



Alles für die Schönheit



Wenn die Haut müde ist und wenn sich die kleinen Fältchen nicht mehr verbergen lassen, dann wird es Zeit für einen Besuch im Beauty-Bereich des Wellnesshotels Dorotheenhof (http://www.wellnesshotel-weimar.de/spa-beauty/wellness-beauty-weimar.html). Die Gäste erwartet in einem ansprechend gestalteten Bereich nicht nur eine umfangreiche kosmetische Behandlung mit qualitativ hochwertigen Produkten, sondern auch eine professionelle Maniküre und Pediküre. In den lichtdurchfluteten Räumen und einer immer sehr entspannten Atmosphäre können sich die Gäste massieren lassen oder eine Hot Stone Behandlung genießen. Damen, die für einen besonderen Anlass ein passendes Make-up benötigen, werden fachkundig geschminkt und auch für die Braut gibt es ein besonderes und vor allen Dingen ein wasserfestes Make-up.





Kosmetik für den modernen Mann



In der heutigen Zeit zählen nicht nur Damen zu den regelmäßigen Kunden in einem Beauty-Salon, auch immer mehr Herren lassen sich zum Beispiel die Augenbrauen korrigieren oder verwöhnen ihre Haut mit einer pflegenden Maske. Der Beauty-Bereich des Wellnesshotels Dorotheenhof bietet auch für die Herren der Schöpfung ein eigenes Kosmetikprogramm. Zu diesem Programm für den Mann gehören entspannende Gesichtsmassagen, aber auch Maniküre und Pediküre, auf die kein Mann verzichten kann, der Wert auf seine äußere Erscheinung legt.



Urlaub für die gestresste Haut



Die Haut ist das größte Organ des Körpers und reagiert besonders empfindlich auf Stress und Veränderungen. Umso wichtiger ist es, die Haut gut zu pflegen. Die kosmetischen Behandlungen im Beauty-Bereich des Hotels Dorotheenhof sind wie eine Art Kurzurlaub für die Haut, denn unter fachkundigen Händen wird das Gesicht massiert, ein Peeling sorgt für ein frisches Hautbild und der Teint erstrahlt in neuem Glanz.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wellnesshotel-weimar.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

DOROTHEENHOF: WEIMAR ERLEBEN - EIN GENUSS FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE



Entdecken Sie das 4-Sterne Superior Romantik Hotel Dorotheenhof Weimar, eingebettet in die sanfte Wald- und Weinlandschaft inmitten der Saale-Unstrut-Region und am Rande Weimars. Wohnen Sie in traumhafter Lage in einem unserer luxeriösen Einzelzimmer, Doppelzimmer oder Suiten und sind auf Schritt und Tritt mit der Klassikerstadt Weimar verbunden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hotel Dorotheenhof Weimar GmbH

PresseKontakt / Agentur:

XTremeGN UG (haftungsbeschränkt)

T. Weber

Ruhstrathöhe 25

37085 Göttingen

pr(at)xtremegn.de

0 551 288 773 400

https://xtremegn.de



Datum: 30.09.2016 - 22:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1407273

Anzahl Zeichen: 3265

Kontakt-Informationen:

Firma: Hotel Dorotheenhof Weimar GmbH

Ansprechpartner: Claus Alboth

Stadt: Weimar

Telefon: 0 3643 4590





Diese Pressemitteilung wurde bisher 14 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung