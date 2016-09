EANS-Adhoc: HTI AG: VERÖFFENTLICHUNG DES JAHRESFINANZBERICHTES 2015 UND DES

HALBJAHRESBERICHTES 2016 SOWIE ABSCHLUSS EINER NEUEN FINANZIERUNGSVEREINBARUNG

UND ÄNDERUNGEN IM MANAGEMENT

Jahresergebnis/Jahresgeschäftsbericht

30.09.2016



St. Marien, 30. September 2016 - Die im mid market der Wiener Börse

(ISIN AT0000764626) notierte HTI High Tech Industries AG, Gruber &

Kaja Straße 1, 4502 St. Marien, Österreich ("HTI") gibt bekannt, dass

der Jahresfinanzbericht 2015 sowie der Bericht zum ersten Halbjahr

2016 mit heutigem Datum veröffentlicht wurden.



Durch den Abschluss einer weiteren Vereinbarung mit dem

Haupt-Finanzierungspartner zum heutigen Datum wurde der HTI eine

Ausweitung der Finanzierung zugesagt. Der Jahresfinanzbericht 2015

sowie der Bericht zum ersten Halbjahr 2016 werden daher mit heutigem

Datum veröffentlicht. Des Weiteren wird es durch die Umstrukturierung

in Zusammenhang mit der neuen Vereinbarung geänderte

Kontrollverhältnisse in der HTI, über die nach Umsetzung eine

entsprechende Mitteilung erfolgen wird, und damit einhergehend die in

Folge beschriebenen Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand geben.



Die HTI gibt zudem bekannt, dass Herr Phil Dougall aus dem Vorstand

der HTI ausscheiden wird. Bis zu seinem Ausscheiden wird Herr Phil

Dougall seinen gesetzlichen Pflichten als Vorstandsmitglied der HTI

entsprechend nachkommen.



Weiters gibt die HTI bekannt, dass die Herren David Scheurl und John

Sinik mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung, in der

über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 abgestimmt wird, aus

dem Aufsichtsrat der HTI ausscheiden. Zwei neue Mitglieder des

Aufsichtsrates werden in eben jener ordentlichen Hauptversammlung neu



bestellt werden. Bis zu ihrem Ausscheiden werden Herr David Scheurl

und Herr John Sinik weiterhin ihren gesetzlichen Pflichten als

Mitglieder des Aufsichtsrates der HTI entsprechend nachkommen.



Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte: Die HTI gibt bekannt, dass

der Jahresfinanzbericht 2015 und der Bericht zum ersten Halbjahr 2016

veröffentlicht wurden und unter

http://www.hti-ag.at/investor-relations/publikationen/ zum Download

zur Verfügung stehen.



Rückfragehinweis:

HTI High Tech Industries AG

Vorstandssekretariat

Tel: +43 (7229) 80400 - 2800

Fax: +43 (7229) 80400 - 2880

E-Mail: office(at)hti-ag.at



