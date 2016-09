Stuttgarter Nachrichten: zum Einheitsfest in Dresden

(ots) - Ausgerechnet Dresden! Dass die deutsche Einheit

in diesem Jahr - turnusgemäß der Bundesratspräsidentschaft folgend -

ausgerechnet in der Pegida-Geburtsstadt gefeiert wird, wirft ein

besonderes Licht auf die politische und psychologische Veränderung,

die in den vergangenen zwölf Monaten in dieser Republik um sich

gegriffen hat. Denn in Dresden steht die Wiege jener unheilvoll

ausländerfeindlichen Bewegung, deren selbsterklärte Biedermänner

glauben, Volkes Stimme zu sein, wenn sie über Flüchtlinge,

Andersgläubige und überhaupt alles Fremde herziehen. Wenn sie

Demagogie über Demokratie stellen und den Rechtsstaat verächtlich

machen.







